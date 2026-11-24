Nhiều người chọn chợ Bình Tây để mua sỉ các mặt hàng như kẹp tóc, cài áo - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Không chỉ mua sắm, du khách đến TP.HCM còn muốn hòa mình vào nhịp sống địa phương, khám phá các món ăn đặc trưng và tìm kiếm những món quà mang dấu ấn Việt Nam.

Khách quốc tế đến TP.HCM thích khám phá chợ Việt

Bà Sophie Martin, du khách Úc, đang được các tiểu thương ở chợ Bình Tây tư vấn món quà để mua - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Ghé tham quan chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TP.HCM), bà Sophie Martin, du khách Úc, lựa chọn ba chiếc nam châm lưu niệm in hình các địa danh nổi tiếng của Việt Nam để mang về làm quà cho người thân, bạn bè. Chỉ có giá 40.000 đồng/chiếc, bà khá thích thú với những món quà nhỏ này.

"Tôi thích mua những món quà lưu niệm mang dấu ấn của các địa phương mình từng ghé thăm. Những chiếc nam châm in hình các địa danh nổi tiếng của Việt Nam khá đẹp mắt và gợi nhớ về chuyến đi. Tôi cũng thích khám phá các khu chợ truyền thống vì có thể vừa mua sắm, vừa tìm hiểu thêm về văn hóa và đời sống của người dân địa phương", bà Sophie chia sẻ.

Cũng lựa chọn chợ truyền thống làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá TP.HCM, ông David Wilson, du khách Pháp, đã tham quan chợ Bến Thành.

"Tôi thích không khí mua bán ở những khu chợ địa phương. Có nhiều loại gia vị, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng mà ở quê nhà tôi không dễ tìm thấy. Tôi muốn mang một ít trà, cà phê và gia vị Việt Nam về làm quà cho bạn bè, để họ cũng có thể cảm nhận phần nào hương vị của đất nước này", ông David chia sẻ.

Bà Kim Thủy (60 tuổi, chủ sạp túi xách Kim Thủy tại chợ Bình Tây) chia sẻ sản phẩm bán chạy nhất tại sạp là những chiếc túi vải, ví nhỏ xinh xắn có in hình và tên các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng...

Với mức giá rất bình dân chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng/chiếc, tương đương hơn 1 đô la Mỹ, khách Tây thường mua một lúc 5 - 10 chiếc, thậm chí nhiều hơn nếu đông bạn bè, để mang về nước làm quà tặng.

"Khoảng 3 - 4 tháng trở lại đây, lượng khách quốc tế đổ về chợ đông hơn hẳn. Đó là nhờ chợ Bình Tây được nâng cấp thành điểm đến thương mại, du lịch, kết hợp với sự hỗ trợ quảng bá tích cực trên các nền tảng trực tuyến", bà Thủy cho biết phía Ban quản lý chợ và các đơn vị lữ hành triển khai đã giúp tiểu thương có thêm nguồn thu nhập phấn khởi.

Ông Thành ở chợ Bình Tây với hơn 40 năm bán trà, cà phê tại đây - Ảnh: THY NHUNG

Cuộc trò chuyện cùng ông Thành - người bán cà phê tại chợ Bình Tây, có hơn 40 năm gắn bó với chợ - chia sẻ về nhịp sống buôn bán của khu chợ truyền thống này.

Theo ông Thành, mặt hàng bán chạy nhất hiện nay là đồ sỉ vì giá rẻ, dễ mở hàng và được các tiểu thương ở tỉnh hoặc người bán hàng rong quanh trường học, chợ đêm đến lấy sỉ về bán lại, đặc biệt vào dịp gần Tết.

Bên cạnh đó, các sạp bánh mứt, hải sản khô tôm, mực hay xe bánh mì Campuchia ở phía ngoài vẫn giữ được lượng khách ổn định.

"Chợ đêm tại đây mới được triển khai, hoạt động từ khoảng 18h tối đến 23h - 0h, tùy tình hình khách tham quan. Nhờ kết hợp làm điểm du lịch, khách Tây đến tham quan chợ Bình Tây rất đông và cũng mua cà phê hay trà, dù chỉ mua gói nhỏ 100-200g giá rẻ", ông Thành cho hay.

Mở rộng tour chợ, tăng cơ hội chi tiêu của du khách

Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân cũng như khách du lịch đông hơn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đại diện Ban quản lý chợ Bình Tây cho biết vào dịp cuối năm, không khí tại chợ có sự khởi sắc, khách du lịch đến tham quan đông đúc hơn.

"Đặc biệt lượng khách du lịch quốc tế biết đến chợ khá nhiều nhờ một số chương trình Ban quản lý chợ phối hợp cùng Sở Công Thương, thu hút người dân và du khách đến mua sắm dịp cuối năm", vị đại diện cho hay.

Ẩm thực tại chợ truyền thống cũng được nhiều du khách lựa chọn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Theo vị này, một số chương trình được triển khai như Ban quản lý chợ đã tổ chức tập huấn và triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến qua cổng Payoo cho tiểu thương, đặc biệt là các sạp phục vụ khách du lịch. Khách quốc tế có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản cá nhân mà không cần đổi ngoại tệ, đơn vị trung gian sẽ chuyển tiền Việt về tài khoản tiểu thương.

Hưởng ứng tháng khuyến mãi và tổ chức phiên chợ giảm giá bằng cách vận động các hộ kinh doanh ngành hàng bán lẻ đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi theo kế hoạch của Sở Công Thương TP.HCM.

Bên cạnh việc mua sắm, chợ chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của khách. Ví dụ như hoạt động ban ngày du khách trải nghiệm văn hóa, nghe thuyết minh và mua sắm, chợ tổ chức các workshop luân phiên như viết thư pháp, làm đầu lân, làm mặt nạ...

Vào buổi tối, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ được tổ chức ở khu vực phía trước và xung quanh chợ, gắn kết với không gian phố đêm Chợ Lớn. Sắp tới, chợ cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Đông đảo du khách mua hàng tại chợ truyền thống khi đi du lịch - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Hải, đại diện Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hạ Long Cruises, nhận định khách quốc tế nói chung và khách du lịch tàu biển nói riêng rất ưa thích trải nghiệm tham quan chợ truyền thống, chợ bình dân khi đến TP.HCM. Theo ông Hải, tùy từng thị trường, du khách có nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Ngoài thưởng thức ẩm thực và mua sắm đặc sản, nhiều khách Âu, Mỹ còn thích chụp ảnh tại những góc chợ mang nét đặc trưng, quan sát hoạt động mua bán, mặc cả và giao lưu với người dân địa phương. "Khách du lịch tàu biển thường đi theo đoàn đông, thời gian tham quan chỉ khoảng 8-10 tiếng. Vì vậy, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện và không gian chợ được tổ chức hợp lý sẽ giúp du khách có thêm thời gian trải nghiệm, mua sắm và sử dụng dịch vụ. Qua đó, không chỉ thu hút thêm khách tham gia tour mà còn tăng khả năng chi tiêu, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho tiểu thương", ông Hải nhận định. Việc đa dạng hóa trải nghiệm không chỉ giúp các khu chợ tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu lại của du khách mà còn góp phần kích thích nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ. Qua đó, chợ truyền thống có thêm cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời mang lại nguồn thu cho các hộ kinh doanh tại TP.HCM.