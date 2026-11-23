Phối cảnh dự án - Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Ngày 23-11, Tập đoàn Sun Group phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, diện tích 264,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỉ đồng.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Sun Group, làm chủ đầu tư, nằm gần Quốc lộ 24 và trung tâm Măng Đen.

Theo quy hoạch, khu đô thị phát triển theo định hướng "rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng", mật độ xây dựng tối đa 23,2%.

Dự án gồm bốn phân khu chức năng: đô thị thể thao, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, khu ở sinh thái giữa rừng thông và khu ở sinh thái kết hợp vui chơi giải trí.

Trong đó, hơn 16 ha được dành để phát triển tổ hợp y tế, trị liệu và chăm sóc sức khỏe. Dự án còn có công viên thể thao, khu vui chơi, quảng trường, phố thương mại, ẩm thực và các khu biệt thự sinh thái.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu - Ảnh: NGỌC TOÀN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng dự án sẽ bổ sung những dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại, vui chơi và chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung còn thiếu.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

"Người dân Măng Đen sẽ không đứng ngoài quá trình phát triển mà trực tiếp tham gia, đóng góp và được hưởng lợi từ sự phát triển ấy", ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: NGỌC TOÀN

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp hướng đến kiến tạo hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

"Sun Group cam kết đặt người dân ở vị trí trung tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào để người dân Măng Đen thực sự được cùng thụ hưởng thành quả phát triển", ông Trường nói.

Các đại biểu khởi công dự án - Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Măng Đen được tỉnh Quảng Ngãi xác định là một trong những động lực phát triển du lịch, kết nối trục biển - rừng. Địa phương đặt mục tiêu đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia vào năm 2030, đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy có lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan rừng thông, hồ, thác và bản sắc văn hóa bản địa, hạ tầng lưu trú, dịch vụ du lịch tại Măng Đen vẫn còn hạn chế. Cùng với các định hướng đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và quy hoạch sân bay Măng Đen, dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.