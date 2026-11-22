Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết An Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện các dự án lấn biển phát triển kinh tế, du lịch địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin tỉnh đang triển khai lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển trên địa bàn tỉnh. Trong đó đơn vị đã tổ chức, thẩm định nhiều đồ án, gồm: khu vực từ Rạch Giá, Vĩnh Thông đến Tây Yên khoảng 854-900ha; khu vực Tây Yên đến Vân Khánh khoảng 150ha và khu vực Hà Tiên - Tiên Hải - Tô Châu và Kiên Lương khoảng 900ha.

Ngoài ra, đơn vị liên quan, địa phương còn tổ chức lập nhiều đồ án lấn biển như khu vực Bãi Thơm khoảng 500ha và khu vực đảo Hòn Thơm khoảng 34ha; khu vực Rạch Vẹm khoảng 500ha và khu vực Hàm Ninh khoảng 800ha; khu vực Thổ Châu khoảng 300ha và khu vực Kiên Hải khoảng 300 ha.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho hay đến nay An Giang đã tháo gỡ hết khó khăn cho 474 dự án. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm và tập trung đưa dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.

Khu lấn biển Rạch Giá (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Dự án lấn biển là sự đột phá để phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Lấn biển không giải phóng mặt bằng, không bồi thường hỗ trợ tái định cư và có nhiều dư địa về việc mở rộng diện tích đất sạch...", ông Mừng nêu rõ.

