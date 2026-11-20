Khu vực bị người dân phản ánh đổ đất đá san lấp mặt biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 20-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi UBND phường Bắc Nha Trang, các sở, ngành liên quan về việc khẩn trương kiểm tra, báo cáo nội dung phản ánh của dư luận về việc đổ đất đá, san lấp dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, một số trang mạng xã hội đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh xe tải vận chuyển đất đá vào khu vực trên đổ đất, đá xuống mặt biển, nhiều máy xúc hoạt động san gạt, tạo mặt bằng tại một dự án nghỉ dưỡng dưới chân đèo Lương Sơn.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết khu vực này thuộc dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort, chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Qua làm việc với UBND phường Bắc Nha Trang, chủ đầu tư cho biết khu vực được san lấp nêu trên đã có sẵn từ nhiều năm trước và dự án nghỉ dưỡng này được cấp phép từ năm 2008, tuy nhiên qua thời gian dài cây cối mọc um tùm và sóng biển làm hư hại nên đơn vị tiến hành san gạt, cải tạo, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, không san lấp mặt biển.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cũng cho hay qua kiểm tra, 2 kè chắn sóng đã có từ trước.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng giao UBND phường Bắc Nha Trang và các sở, ngành khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND phường Bắc Nha Trang về việc kiểm tra trật tự xây dựng đối với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết qua nắm bắt thông tin dư luận từ báo chí, truyền thông, hiện nay dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort đang diễn ra hoạt động san lấp, thi công xây dựng công trình.

Để kịp thời nắm bắt tình hình và thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng đối với dự án nêu trên, báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng về kết quả thực hiện.

Phúc đáp, cung cấp thông tin trả lời cơ quan báo chí, truyền thông theo quy định để đảm bảo ổn định dư luận xã hội.