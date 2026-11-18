Một trụ sở cơ quan nhà nước ở phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) đang được xem xét cho thuê - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 18-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định về quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê tài sản trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê tài sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 198 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Các trường hợp được áp dụng gồm tổ chức có chức năng, thẩm quyền thực hiện thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thuê nhà, đất là tài sản công.

Danh mục tài sản công cho thuê, gồm: nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương để cho thuê theo quy định.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mức hỗ trợ là giảm tiền thuê nhà với số tiền được giảm bằng 50% số tiền thuê đất (nhưng không vượt quá mức giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 286) trong cơ cấu tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ này được áp dụng trong thời gian tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hình thức hỗ trợ được cho thuê nhà theo phương thức niêm yết giá, số tiền thuê nhà được giảm xác định trên cơ sở giá cho thuê nhà tại hợp đồng thuê nhà, thời hạn thuê nhà của doanh nghiệp và được giảm trừ vào số tiền thuê nhà phải nộp theo quy định.

Quản lý chặt chẽ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đối với 342 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thống kê, tỉnh đã bố trí 290 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác. Còn 52 cơ sở tiếp tục được xử lý theo hướng cho thuê quỹ đất ngắn hạn hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong số này, 4 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, dự kiến khai thác hoặc đấu giá trong tháng 11-2025. Có 9 cơ sở phù hợp quy hoạch, dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 10. Đối với 39 cơ sở thuộc UBND các xã, phường quản lý, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch và lập phương án đấu giá theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ nhà, đất sau sắp xếp; cập nhật đầy đủ hồ sơ và dữ liệu tài sản công.