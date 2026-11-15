Khánh Hòa xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca

Ngày 15-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh, tên thường gọi là ngã ba Mỹ Ca).
Ngã ba Mỹ Ca là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là giao lộ có mật độ giao thông rất lớn. Bên cạnh xe khách, xe tải, xe ben, xe du lịch... chạy ngày đêm trên quốc lộ 1, còn có lượng xe lớn từ sân bay Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân và các điểm dân sinh lân cận ra vào.
Để giảm thiểu tai nạn, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã bổ sung biển phụ cho phép xe máy, xe thô sơ rẽ phải hướng từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh.
Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển báo hạn chế tốc độ xuống còn 50km/h khi các xe đi qua ngã ba Mỹ Ca.
Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trong đó sẽ bố trí camera AI.
Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã ba Mỹ Ca
Trước đó, khoảng 17h10 ngày 27-8, tại ngã ba Mỹ Ca đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường ĐT6571, hai vợ chồng khoảng 70 tuổi (trú xã Cam Lâm) đi xe máy hướng Cam Ranh về Nha Trang.
Lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Mỹ Ca, đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển qua màu xanh, người đàn ông đi xe máy bật xi nhan để rẽ trái.
Ngay lúc này, một xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk bất ngờ lao lên ở phần đường bên phải, rồi đánh lái qua phần đường bên trái, đồng thời cán qua xe máy cùng hai vợ chồng vào gầm.
Xe tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển hơn 100m rồi mới dừng hẳn. Sau vụ tai nạn, hai vợ chồng đều đã chết.
Gần đây vào ngày 24-9, tại khu vực ngã ba Mỹ Ca, xe ben do ông N.L.H. (42 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) chạy theo hướng Nha Trang đi Cam Ranh, đã va chạm với xe máy do bà N.T.T.H. điều khiển. Sau va chạm, bà H. cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe ben cán qua người, chết tại chỗ.
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