Khánh Hòa xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca

Xe tải, xe hạng nặng chạy dày đặc qua khu vực ngã ba Mỹ Ca (quốc lộ 1, phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 15-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh, tên thường gọi là ngã ba Mỹ Ca).

Ngã ba Mỹ Ca là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là giao lộ có mật độ giao thông rất lớn. Bên cạnh xe khách, xe tải, xe ben, xe du lịch... chạy ngày đêm trên quốc lộ 1, còn có lượng xe lớn từ sân bay Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân và các điểm dân sinh lân cận ra vào.

Để giảm thiểu tai nạn, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã bổ sung biển phụ cho phép xe máy, xe thô sơ rẽ phải hướng từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Biển phụ cho phép xe máy, xe thô sơ rẽ phải hướng từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh ở ngã ba Mỹ Ca - Ảnh: THANH NGUYỄN

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển báo hạn chế tốc độ xuống còn 50km/h khi các xe đi qua ngã ba Mỹ Ca.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trong đó sẽ bố trí camera AI.