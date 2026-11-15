Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khánh Hòa xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực ngã ba Mỹ Ca (tỉnh Khánh Hòa) lực lượng chức năng đã cắm biển hạn chế tốc độ, biển phụ cho xe máy rẽ phải.

Giải pháp xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca - Ảnh 2.

Xe tải, xe hạng nặng chạy dày đặc qua khu vực ngã ba Mỹ Ca (quốc lộ 1, phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 15-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh, tên thường gọi là ngã ba Mỹ Ca).

Ngã ba Mỹ Ca là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là giao lộ có mật độ giao thông rất lớn. Bên cạnh xe khách, xe tải, xe ben, xe du lịch... chạy ngày đêm trên quốc lộ 1, còn có lượng xe lớn từ sân bay Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân và các điểm dân sinh lân cận ra vào.

Để giảm thiểu tai nạn, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã bổ sung biển phụ cho phép xe máy, xe thô sơ rẽ phải hướng từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Giải pháp xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca - Ảnh 3.

Biển phụ cho phép xe máy, xe thô sơ rẽ phải hướng từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh ở ngã ba Mỹ Ca - Ảnh: THANH NGUYỄN

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển báo hạn chế tốc độ xuống còn 50km/h khi các xe đi qua ngã ba Mỹ Ca.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trong đó sẽ bố trí camera AI.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã ba Mỹ Ca

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 27-8, tại ngã ba Mỹ Ca đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường ĐT6571, hai vợ chồng khoảng 70 tuổi (trú xã Cam Lâm) đi xe máy hướng Cam Ranh về Nha Trang.

Lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Mỹ Ca, đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển qua màu xanh, người đàn ông đi xe máy bật xi nhan để rẽ trái.

Ngay lúc này, một xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk bất ngờ lao lên ở phần đường bên phải, rồi đánh lái qua phần đường bên trái, đồng thời cán qua xe máy cùng hai vợ chồng vào gầm.

Xe tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển hơn 100m rồi mới dừng hẳn. Sau vụ tai nạn, hai vợ chồng đều đã chết.

Gần đây vào ngày 24-9, tại khu vực ngã ba Mỹ Ca, xe ben do ông N.L.H. (42 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) chạy theo hướng Nha Trang đi Cam Ranh, đã va chạm với xe máy do bà N.T.T.H. điều khiển. Sau va chạm, bà H. cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe ben cán qua người, chết tại chỗ.

Xóa điểm đen tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca, Khánh Hòa: Cho rẽ phải từ quốc lộ 1 vào đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 3.Gần 5km đường Trần Phú ở Nha Trang có tới 120 biển báo các loại, có đoạn 200m cắm 5 biển báo

Chưa đến 5km trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cả hai chiều có đến 120 biển báo giao thông các loại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ​​Khánh Hòa Khánh Hòa Xử phạt Biển báo ngã ba Mỹ Ca tai nạn giao thông

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất