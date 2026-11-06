Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ các dự án BT phía nam, tuyệt đối không chậm trễ

Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền tại cuộc họp về tiến độ triển khai xử lý một số dự án BT ở khu vực phía nam tỉnh này.

Các dự án BT gồm: tuyến đường Phan Bội Châu, tuyến đường Minh Mạng, đường giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh, tuyến đường N9, đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn.

Khẩn trương nộp trả ngân sách số tiền chênh lệch theo giá trị quyết toán

Đối với dự án tuyến đường Minh Mạng: UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh... rà soát hồ sơ, quy định pháp luật liên quan để báo cáo làm rõ nhiều nội dung.

Trong đó, yêu cầu làm rõ: dự án có thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng ở thời điểm hiện nay hay không; việc đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với dự án theo quy định tại nghị quyết 16.

Việc tính lãi phát sinh đối với số tiền chênh lệch theo giá trị quyết toán của dự án mà nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách (tính hay không tính).



Tổ chức làm việc với nhà đầu tư, đôn đốc, yêu cầu khẩn trương nộp trả ngân sách số tiền chênh lệch theo giá trị quyết toán của dự án.

Xác định giá trị, phương thức thanh toán, thực hiện hoàn trả kinh phí cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo công nợ quyết toán của dự án.

Đối với dự án đường giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh: UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo phụ lục hợp đồng, gửi Sở Tài chính.

Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung dự thảo phụ lục hợp đồng của dự án, nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến.

Dự án tuyến đường Phan Bội Châu: giao UBND phường Đông Hải phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa... rà soát, thống nhất số liệu về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án gửi văn bản cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng để triển khai các công việc liên quan.

Khẩn trương xử lý các công việc liên quan đến khu đô thị Mỹ Phước giai đoạn 1 (khu đất hoàn vốn cho dự án tuyến đường Phan Bội Châu).

Còn với dự án BT tuyến đường N9 và đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Phan Rang khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã giao từ trước đó liên quan đến quyết toán, giá trị quỹ đất dùng để thanh toán hợp đồng BT...

Chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ

Dự án tuyến đường Phan Bội Châu (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án BT chuyển tiếp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.



Tuy nhiên qua báo cáo, kết quả theo dõi, hầu hết các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đều triển khai trễ hạn, cá biệt có trường hợp không triển khai, báo cáo kết quả thực hiện mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc, một số nội dung hiện chỉ dừng ở việc đang triển khai, chưa có kết quả xử lý cuối cùng theo thời hạn đã được giao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan, các đơn vị là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các dự án BT nghiêm túc chấn chỉnh, chủ động rà soát từng nội dung công việc của các dự án để triển khai xử lý theo thẩm quyền và chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, tuyệt đối không để chậm trễ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.