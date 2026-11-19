Thời điểm máy múc, xe tải thực hiện san lấp khu vực bờ biển ở phường Bắc Nha Trang được người dân quay - Ảnh cắt từ clip

Ngày 19-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang - cho biết đã làm việc với doanh nghiệp liên quan đến phản ánh về việc thi công, san lấp đất đá tại khu vực mặt biển dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải các đoạn clip lại cảnh xe tải vận chuyển đất đá vào khu vực trên đổ đất, đá xuống mặt mặt biển, nhiều máy xúc hoạt động san gạt, tạo mặt bằng.

Đất đá được tập kết, nối tiếp từ phần bờ hiện hữu hướng ra phía biển, khu vực san gạt có dấu hiệu vươn ra biển nhiều mét, phần diện tích được san gạt đã vươn ra biển hàng trăm mét, làm thay đổi hiện trạng khu vực ven bờ.

Ngay khi đoạn clip đăng tải, nhiều người dân đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra việc san lấp nêu trên có đúng quy định pháp luật.

Sáng 19-11, theo ghi nhận khu vực này đã dừng thi công - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, nơi bị phản ánh nêu trên hướng thẳng ra vịnh Nha Trang, thuộc một dự án nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Bắc Nha Trang, theo quan sát, nhiều máy xúc đã dời đi, phía bên trên hoạt động thi công một số hạng mục khác vẫn đang diễn ra.

Theo Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang, khu vực này thuộc dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort, chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Qua làm việc với UBND phường Bắc Nha Trang, chủ đầu tư cho biết khu vực được san lấp nêu trên đã có sẵn từ nhiều năm trước và dự án này nghỉ dưỡng được cấp phép từ năm 2008, tuy nhiên qua thời gian dài cây cối mọc um tùm và sóng biển làm hư hại nên đơn vị tiến hành san gạt, cải tạo, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, không san lấp mặt biển.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cũng cho hay qua kiểm tra, 2 kè chắn sóng đã có từ trước, hiện đơn vị đang yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục cung cấp đầy đủ hồ sơ để tiến hành xử lý các bước tiếp theo.