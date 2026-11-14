Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xử lý vụ bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải

Rác thải ngập tràn tại bãi biển thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 14-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại khu vực bãi biển Bình Lập.



Trước đó Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng bãi biển ở thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã không còn nét hoang sơ, thơ mộng, mà thay vào đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngập ngụa rác thải do hoạt động nuôi tôm hùm gần bờ.

Hơn 1km bờ biển thôn Bình Lập tập trung hàng chục lồng nuôi tôm hùm, các lồng nuôi bám dày đặc hàu, được chủ vựa kéo vào bờ để thuê người vệ sinh, đan và thay lưới mới.

Trong quá trình làm sạch, vỏ hàu, ốc, rác nhựa và lưới cũ bị bỏ lại trên bờ, nhiều đoạn, rác và ngư cụ bám đầy dưới mặt nước, tích tụ thành từng vạt, một số nơi ô nhiễm kéo dài, bốc mùi hôi thối.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Nam Cam Ranh huy động lực lượng thu gom toàn bộ rác thải nhựa, phao xốp, lưới cũ bị vùi lấp tại bãi biển Bình Lập.

Địa phương phải ký hợp đồng hoặc phối hợp với đơn vị có chức năng để vận chuyển ngay lượng rác thu gom được đến khu xử lý tập trung; tuyệt đối không chôn lấp tạm bợ hoặc đốt rác tại bãi biển, gây ô nhiễm thứ cấp.

Rác thải chất đống trên bãi biển thôn Bình Lập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, triển khai mang tính hình thức hoặc tiếp tục để xảy ra tình trạng bãi biển Bình Lập ngập rác thải nhựa, ô nhiễm môi trường do hoạt động nuôi tôm hùm tự phát.

Đồng thời báo cáo kết quả xử lý dứt điểm đợt cao điểm vệ sinh môi trường gửi về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-11-2026.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đổ trộm chất thải rắn, rác thải nhựa, phế liệu lồng bè quy mô lớn ra môi trường biển theo quy định.

Theo UBND xã Nam Cam Ranh, hoạt động nuôi tôm hùm tại một số khu vực ven biển còn mang tính tự phát, mật độ cao, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát môi trường nước.