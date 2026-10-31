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Bãi biển thơ mộng ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Bãi biển ở thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã không còn nét hoang sơ, thơ mộng mà thay vào đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngập ngụa rác thải do hoạt động nuôi tôm hùm gần bờ.

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 1.

Rác thải ngập tràn tại bãi biển thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 31-10, lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết tình trạng ô nhiễm tại bãi biển thôn Bình Lập gia tăng do nhiều người nuôi thủy sản thiếu ý thức, xả rác trong quá trình vệ sinh lồng bè tôm hùm.

Thời gian qua, địa phương đã tuyên truyền bảo vệ môi trường nhưng vẫn không hiệu quả, rác thải nhựa từ hoạt động nuôi tôm hùm chưa có đơn vị thu gom, xử lý phù hợp.

UBND xã Nam Cam Ranh cho hay hoạt động nuôi tôm hùm tại một số khu vực ven biển còn mang tính tự phát, mật độ cao, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát môi trường nước.

Theo khảo sát hiện trạng nuôi lồng bè trong vịnh Cam Ranh, khu vực ven biển phía Đông xã Cam Lập cũ, nay thuộc xã Nam Cam Ranh, dự kiến được bố trí vùng nuôi với diện tích 884ha, tuy nhiên, nhiều hộ đã nuôi tôm hùm và các loại thủy sản khác tại khu vực này, khiến việc xác định ranh giới vùng nuôi và quản lý hoạt động nuôi trồng gặp khó khăn.

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 2.

Lồng nuôi tôm hùm vứt tràn lan trên bãi biển thôn Bình Lập, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ghi nhận, hơn 1km bờ biển thôn Bình Lập tập trung hàng chục lồng nuôi tôm hùm, các lồng nuôi bám dày đặc hàu, được chủ vựa kéo vào bờ để thuê người vệ sinh, đan và thay lưới mới.

Trong quá trình làm sạch, vỏ hàu, ốc, rác nhựa và lưới cũ bị bỏ lại trên bờ, nhiều đoạn, rác và ngư cụ bám đầy dưới mặt nước, tích tụ thành từng vạt, một số nơi ô nhiễm kéo dài, bốc mùi hôi thối.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một chủ resort tại thôn Bình Lập chia sẻ trước đây nước biển ở khu vực này rất trong xanh, bãi cát mịn và sạch, thu hút người dân, du khách đến tham quan, lưu trú, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng khi hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè phát triển.

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 3.

Người dân cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường biển tại đây ngày càng nặng nề do các loại rác thải từ việc nuôi tôm hùm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 4.

Rác thải chất đống trên bãi biển thôn Bình Lập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 5.

Vỏ ốc, lưới, thức ăn cho tôm hùm trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bãi biển ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 6.

Thùng phi dùng để nuôi tôm hùm được vứt tùy tiện ở bãi biển thôn Bình Lập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bãi biển thơ mộng ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải từ lồng nuôi tôm hùm - Ảnh 8.Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nói không hề cấm việc chứng kiến 120 món ăn từ tôm hùm

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) khẳng định đơn vị này không ra quy định cấm người dân, du khách, phóng viên báo chí... chứng kiến hội thi trình diễn ẩm thực và xác lập kỷ lục 120 món ăn từ tôm hùm Cam Ranh.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: du lịch Ô nhiễm Tôm hùm ​​Khánh Hòa biển ô nhiễm

    Dòng sự kiện: Ô nhiễm môi trường

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