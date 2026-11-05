Ngành phim truyền hình Hàn Quốc bên bờ vực khủng hoảng

Ngành phim truyền hình Hàn Quốc kêu gọi tăng cường đầu tư trong nước, bảo đảm nguồn lực sản xuất - Ảnh: Disney+

Theo Chosun, ngày 4-11, 12 tổ chức đại diện cho các công ty sản xuất, biên kịch, đạo diễn, diễn viên và nhân viên đoàn phim Hàn Quốc đã tổ chức họp báo chung tại Seoul, cảnh báo nền tảng sản xuất phim Hàn đang đứng trước nguy cơ suy tàn.

Các tổ chức kêu gọi Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc xem việc khôi phục ngành phim truyền hình là nhiệm vụ cấp quốc gia, đồng thời xây dựng cơ chế đầu tư, hỗ trợ dài hạn trị giá 1.000 tỉ won.

Netflix "đe dọa" cả ngành phim Hàn Quốc

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc, số lượng phim truyền hình sản xuất trong nước giảm từ 141 bộ năm 2022 xuống còn khoảng 99 bộ sau hai năm, tương đương mức sụt giảm gần 30%.

Số lượng phim được 3 đài truyền hình lớn KBS, MBC và SBS lên lịch phát sóng cũng giảm từ 91 bộ năm 2012 xuống còn 32 bộ năm 2023. Một số kênh đã ngừng bố trí phim truyền hình vào các ngày trong tuần.

"Đặc vụ Kim tái khởi động" là một trong những phim Hàn thành công nhất năm, phát song song trên đài SBS và Netflix - Ảnh: SBS

Ngành sản xuất cho rằng tình trạng này xuất phát từ chi phí sản xuất tăng cao dưới tác động của các nền tảng OTT toàn cầu như Netflix, trong khi doanh thu quảng cáo suy giảm khiến các đài truyền hình thu hẹp ngân sách đầu tư và lịch phát sóng.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc Song Byung Joon cảnh báo việc giảm số lượng phim đang đe dọa trực tiếp đến việc làm và năng lực sản xuất của toàn ngành.

Khủng hoảng đang tác động đến nhiều nhóm lao động, từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên và nhân viên hậu trường. Biên kịch Park Hae Young, tác giả My Mister và My Liberation Notes, cho biết các công ty sản xuất trong nước gần như không còn khả năng tự huy động vốn để thực hiện phim truyền hình.

Ngành phim Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn trước sự trỗi dậy của các nền tảng OTT - Ảnh: Netflix

Bà chia sẻ: "Toàn bộ biên kịch phụ trong nhóm của chúng tôi hiện đều không có việc làm. Những người sáng tạo câu chuyện đang chuyển sang các lĩnh vực khác như webtoon và trò chơi điện tử. Tình hình trong ngành hiện rất khó khăn, khiến nhiều người phải tìm hướng đi khác".

Trước tình hình này, 12 tổ chức đưa ra 3 yêu cầu. Đó là thiết lập mục tiêu quốc gia nhằm khôi phục số lượng phim sản xuất hằng năm.

Xây dựng hệ thống đầu tư, hỗ trợ sản xuất phim Hàn trị giá 1.000 tỉ won trong 5 năm.

Thành lập cơ chế ứng phó tổng hợp với sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Truyền thông và Viễn thông cùng Quốc hội.

Theo đề xuất, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 200 tỉ won mỗi năm trong vòng 5 năm. Nguồn vốn này dự kiến tài trợ một nửa kinh phí sản xuất khoảng 40 bộ phim có ngân sách trung bình và thấp mỗi năm, với mức đầu tư khoảng 10 tỉ won mỗi dự án. Phần còn lại sẽ do các đài truyền hình và nền tảng phân phối cùng tham gia.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, ngành phim cũng yêu cầu các nền tảng OTT toàn cầu chia sẻ doanh thu từ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận dựa trên mức độ thành công của phim.

Các đại diện tham dự buổi họp báo chung với chủ đề “Vượt qua khủng hoảng ngành công nghiệp K-drama” diễn ra ngày 4-11 - Ảnh: Chosun

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu liên quan đến Hallyu năm 2025 đạt 18,975 tỉ USD, trong đó hàng tiêu dùng và du lịch đóng góp 8,788 tỉ USD. Các tổ chức nhận định phim truyền hình là một trong những nội dung góp phần tạo ra sức lan tỏa kinh tế này. Chủ tịch Song Byung Joon nhấn mạnh: "Đây không phải là lúc để ăn mừng những thành công trong quá khứ, mà là lúc chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo của ngành phim Hàn. Điều quan trọng hơn một bộ phim thành công vang dội toàn cầu trong số 100 tác phẩm là 99 bộ phim còn lại, bởi chúng tạo việc làm và duy trì đội ngũ nhân lực cho ngành".