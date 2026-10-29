Doctor X thống trị màn ảnh Hàn tháng 10

Phim của Kim Ji Won lăm le soán ngôi Đặc vụ Kim tái khởi động để trở thành phim có rating cao nhất 2026 - Ảnh: SBS

Phim truyền hình Doctor X do Kim Ji Won đóng chính đang tạo sức hút mạnh mẽ tại Hàn Quốc và quốc tế. Theo kết quả khảo sát do Gallup Korea công bố ngày 28-10, Doctor X đạt tỷ lệ yêu thích 9,8%, đứng đầu danh sách.

Kể từ khi Gallup Korea bắt đầu thực hiện khảo sát hằng tháng vào tháng 1-2013, chỉ có tổng cộng 7 bộ phim truyền hình SBS từng giành vị trí này. Trong đó, Doctor X ghi nhận tỷ lệ yêu thích cao thứ 3, sau Đặc vụ Kim tái khởi động và Vì sao đưa anh tới.

Khán giả đòi Doctor X kéo dài 120 tập

"Cơn sốt" Doctor X còn thể hiện qua khảo sát Phim truyền hình và OTT được mong chờ nhất tuần này do công ty nghiên cứu và tư vấn dữ liệu PMI công bố ngày 26-10.

Với tỷ lệ ủng hộ 27,3%, Doctor X giữ vị trí số một trong 2 tuần liên tiếp, cho thấy mức độ quan tâm đáng kể của khán giả trên các nền tảng giải trí.

Bên cạnh thành tích nổi bật, phim cũng vướng vào tranh cãi về y khoa - Ảnh: SBS

Theo Nielsen Korea, tập 6 phát sóng ngày 24-10 đạt rating trung bình toàn quốc 19,5% và mức cao nhất 21,3%. Đây là thành tích tốt nhất của bộ phim kể từ khi lên sóng. Doctor X đồng thời đứng đầu khung giờ phát sóng, dẫn đầu nhóm phim truyền hình ngắn tập phát sóng trong tuần.

Đáng chú ý, chỉ sau 6 tập, Doctor X đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng phim truyền hình khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy có rating cao nhất lịch sử SBS.

Phim xếp sau Penthouse 2 (29,2%), Đặc vụ Kim tái khởi động (23,1%), Linh mục nhiệt huyết (22%) và Taxi Driver 2 (21%).

Trên thị trường quốc tế, Doctor X cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý. Tính đến ngày 28-10, bộ phim đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tuần Global Top 10 Netflix dành cho chương trình không sử dụng tiếng Anh và có tổng lượt xem 36,7 triệu.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Doctor X là nhân vật Gye Su Jeong do Kim Ji Won đảm nhận. Cô là nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài, không chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp, luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu và sẵn sàng đối đầu với những bất công trong hệ thống y tế.

Kim Ji Won nhận được nhiều lời khen với màn hóa thân thành "bác sĩ điên" - Ảnh: SBS

Với biệt danh "kẻ điên trong phòng mổ", Gye Su Jeong gây ấn tượng bằng năng lực chuyên môn vượt trội, sự quyết đoán và lập trường không bị chi phối bởi quyền lực hay lợi ích cá nhân.

Đáng chú ý, một số người xem còn bày tỏ mong muốn bộ phim được kéo dài hơn nữa, thậm chí bình luận "đòi" phim kéo dài 120 tập còn nhận về lượt thích "khủng" trên diễn đàn Hàn Quốc.

Nhiều ý kiến khác cũng dành lời khen cho Kim Ji Won, đồng thời đánh giá cao sự ăn ý của dàn diễn viên và những tình tiết mang lại cảm giác thỏa mãn khi nhân vật chính chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực.