Doctor X dẫn đầu Netflix toàn cầu bất chấp tranh cãi sai lệch y khoa

Doctor X dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu trong 2 tuần liên tiếp - Ảnh: SBS

Ngày 21-10, Newsis đưa tin Doctor X tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu, với 7,1 triệu lượt xem trong tuần từ ngày 12 đến 18-10.

Theo đó, lượt xem được tính bằng cách lấy tổng thời gian xem chia cho thời lượng của tác phẩm. Tổng thời gian xem trong giai đoạn này đạt khoảng 30 triệu giờ.

Doctor X siêu hot dù chỉ mới có 4 tập

Ra mắt trên Netflix ngày 9-10, Doctor X nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu chỉ sau ba ngày. Trong tuần đầu tiên, phim góp mặt trong bảng xếp hạng tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến ngày 19-10, con số này tăng lên 61 và đứng đầu tại 18 thị trường.

Tại Hàn Quốc, tỉ suất người xem cũng tăng qua từng tập. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên đạt 11,4% trên toàn quốc, tập 2 đạt 14,9%, tập 3 đạt 15,1% và tập 4 phát sóng ngày 17-10 đạt 18,5%.

Dù được làm lại từ loạt phim Nhật Bản cùng tên, Doctor X vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: SBS

Doctor X là phim y khoa do Kim Ji Won đóng chính, được chuyển thể từ loạt phim Nhật Bản Doctor X: Bác sĩ ngoại khoa Daimon Michiko của Đài TV Asahi.

Phim kể về Kye Su Jeong, một bác sĩ ngoại khoa tự do sở hữu kỹ năng phẫu thuật xuất sắc, được điều động đến Bệnh viện Đại học Guseo. Tại đây, cô dùng năng lực chuyên môn để đối đầu với tình trạng tham nhũng, những thông lệ bất hợp lý và các thế lực quyền lực trong bệnh viện.

Dù có thành tích cao, Doctor X lại vấp phải tranh luận về cách tái hiện thực tế ngành y.

Ngày 13-10, một bác sĩ chỉnh hình đã gửi đơn đề nghị Ủy ban Xem xét Truyền thông Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc xem xét bộ phim với lý do nội dung bóp méo thực tế y tế và cách khắc họa nhân viên y tế.

Người này cho rằng phim mô tả việc thăm khám bệnh nhân theo đoàn như công việc không cần thiết, xây dựng hình ảnh nhân viên y tế thành những nhân vật phản diện bất tài và bỏ qua tính bất định trong hoạt động khám chữa bệnh.

Phim vướng phải nhiều tranh cãi sau khi lên sóng 2 tập - Ảnh: SBS

Trước đó, một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cũng chỉ trích cách phim xây dựng quan hệ giữa các bác sĩ.

Trên mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khi so sánh Doctor X với Hospital Playlist của Đài tvN. Một số người cho rằng tác phẩm truyền hình có quyền hư cấu và cường điệu để phục vụ diễn biến câu chuyện.

Ngày 15-10, đại diện SBS cho biết đài không có lập trường riêng về tranh cãi. Trong mỗi tập phim, ê kíp sản xuất đều đưa ra chú thích khẳng định đây là phim hư cấu, đồng thời lưu ý một số tình tiết đã được điều chỉnh hoặc dàn dựng khác với thực tế y tế và các quy định liên quan nhằm tăng tính kịch tính cho câu chuyện.