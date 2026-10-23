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'Doctor X' Kim Ji Won vụt sáng thành sao từ ước mơ K-pop dang dở

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Kim Ji Won từng có thời gian là thực tập sinh K-pop với nghệ danh nghệ danh Jessica K trước khi trở thành diễn viên được săn đón như hiện nay.

Nữ chính Doctor X Kim Ji Won thành sao nhờ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 1.

Doctor X đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won sau 2 năm kể từ "hiện tượng" Queen of Tears - Ảnh: SBS

Theo News1, Doctor X đang tạo nên cơn sốt khi liên tiếp đạt thành tích về lượng người xem tại Hàn Quốc và quốc tế. Phim đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix trong 2 tuần liên tiế  với 7,1 triệu lượt xem.

Sức hút của phim không chỉ đến từ phần nội dung mà còn nhờ màn thể hiện của Kim Ji Won trong vai bác sĩ Gye Su Jeong.

Khởi đầu với giấc mơ thần tượng dang dở  

Trước khi trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Ji Won từng theo đuổi con đường âm nhạc với nghệ danh Jessica K. Cô ban đầu có ý định trở thành giáo viên mẫu giáo và không đặc biệt quan tâm đến ngành giải trí.

Tuy nhiên, cuộc gặp tình cờ với một nhân viên tuyển chọn tài năng trên đường phố khi đang học lớp 8 đã khiến cô thay đổi định hướng.

Nữ chính Doctor X Kim Ji Won thành sao nhờ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 2.

Kim Ji Won thời điểm còn hoạt động dưới nghệ danh Jessica K - Ảnh: Naver

Sau khi tham gia thử giọng và vượt qua vòng tuyển chọn, Kim Ji Won bắt đầu quá trình đào tạo tại Lion Media vào năm 2007. Trong 3 năm tiếp theo, cô rèn luyện kỹ năng ca hát và vũ đạo, chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt với tư cách ca sĩ. 

Dưới nghệ danh Jessica K, cô từng có cơ hội được chú ý khi hoạt động cùng Younha. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt của Kim Ji Won cuối cùng không thành hiện thực.

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Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9 vừa qua, Kim Ji Won thẳng thắn nhìn lại những hạn chế của bản thân trong thời gian làm thực tập sinh

"Không chỉ riêng khả năng vũ đạo. Hầu như ở mọi phương diện, tôi đều còn thiếu sót" - Kim Ji Won chia sẻ.

Sau khi nhận ra bản thân không phù hợp với con đường trở thành thần tượng K-pop, cô quyết định chuyển hướng sang diễn xuất.

Nữ chính Doctor X Kim Ji Won thành sao nhờ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 3.

Dù là vai phản diện nhưng Rachel Yoo của Kim Ji Won lại được khán giả yêu thích trong The Heirs - Ảnh: SBS

Năm 2011, ở tuổi 19, cô ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim Romantic Heaven nhưng không mấy tiếng tăm. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2013, khi Kim Ji Won đảm nhận vai Rachel Yoo trong The Heirs

Nhân vật nữ thừa kế có tính cách sắc sảo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương giúp cô gây chú ý giữa dàn diễn viên trẻ. Bộ phim đạt rating toàn quốc 25,6% khi kết thúc phát sóng và trở thành phim gây sốt châu Á.

Dù vai diễn mang lại sự chú ý đáng kể, Kim Ji Won vẫn chưa lập tức được giao những vai chính. Trong các năm tiếp theo, cô tham gia một số dự án ít gây tiếng vang hơn, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Chuỗi phim ăn khách đưa Kim Ji Won lên hàng sao  

Năm 2016, Kim Ji Won vào vai Yoon Myung Ju, nữ quân y trong Hậu duệ mặt trời. Vai diễn đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp cô tiến gần hơn tới vị thế nữ diễn viên được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi.

Sau Hậu duệ mặt trời, Kim Ji Won tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Năm 2017, cô tham gia phim hài lãng mạn Fight for My Way, trước khi xuất hiện trong bộ phim tình cảm đô thị Lovestruck in the City năm 2020.

Nữ chính Doctor X Kim Ji Won thành sao nhờ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 4.

Hậu duệ mặt trời tiếp tục củng cố tên tuổi của Kim Ji Won ở thị trường quốc tế - Ảnh: KBS2

Năm 2022, cô đảm nhận vai chính trong Nhật ký tự do của tôi, phim chính kịch đời thường nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Những dự án liên tiếp thành công góp phần hình thành khái niệm "hiệu ứng Kim Ji Won" trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cụm từ này dùng để nói về sức hút thương mại gắn với sự góp mặt của nữ diễn viên trong vai chính.

Tuy nhiên, Kim Ji Won không duy trì nhịp độ đóng phim dày đặc. Kể từ năm 2020, các dự án truyền hình lớn của cô thường cách nhau khoảng 2 năm.

Nữ chính Doctor X Kim Ji Won thành sao nhờ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 5.

Queen of Tears đạt rating cao nhất 24,9%, lập kỷ lục cho đài tvN - Ảnh: tvN

Nhìn lại hành trình của Kim Ji Won, tờ The Korea Herald đánh giá: "Sự nghiệp của Kim Ji Won có một quỹ đạo khá khác thường. Cô chỉ đóng chính trong một bộ phim truyền hình khoảng 2 năm một lần, nhưng gần như lần nào phim ấy cũng trở thành hiện tượng toàn cầu".

Và đúng là như vậy. Năm 2024, Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với Queen of Tears, hóa thân thành Hong Hae In, nữ thừa kế tập đoàn tài phiệt phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. 

Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ Queen of Tears, nữ diễn viên trở lại với Doctor X. Phim xoay quanh bác sĩ Gye Su Jeong, biệt danh Doctor X, một thiên tài phẫu thuật không chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp, quyết liệt đối đầu với những bất công trong hệ thống y tế.

'Doctor X' Kim Ji Won vụt sáng thành sao từ ước mơ K-pop dang dở - Ảnh 7.Doctor X dẫn đầu Netflix toàn cầu bất chấp tranh cãi sai lệch y khoa

Doctor X chinh phục khán giả bằng câu chuyện về nữ bác sĩ ngoại khoa thiên tài, dùng tài năng phẫu thuật để chống lại những bất công trong ngành y.

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    Chủ đề: Hậu duệ mặt trời Hàn Quốc Doctor X Kim Ji Won Queen Of Tears

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

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