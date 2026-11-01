Ju Ji Hoon phản bội Shin Min Ah, 'cặp kè' Lee Se Young trong phim mới

Ju Ji Hoon và Lee Se Young "bùng nổ visual" trong The remarried empress - Ảnh: Disney+

Nếu như tháng 10, Netflix đại thắng với 3 phim Hàn "hot rần rần" thì sang tháng 11, Disney+ chính thức gia nhập đường đua, tung ngay "át chủ bài" The remarried empress.

The remarried empress là một trong những phim trọng điểm của Disney+ năm 2026. Phim chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên, quy tụ dàn sao khủng của màn ảnh Hàn Quốc gồm Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Lee Se Young...

Bùng binh tình cảm trong The remarried empress

The remarried empress kể về Navier (Shin Min Ah) là Hoàng hậu của Đế quốc Phương Đông, nổi tiếng với trí thông minh và phong thái thanh lịch.

Nàng có cuộc hôn nhân êm đềm với Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon). Dù không yêu chàng, Navier vẫn xem Sovieshu như người thân và bạn bè. Cả hai đã lớn lên bên nhau, cùng mang trong mình khát vọng xây dựng một đế quốc hùng mạnh.

Shin Min Ah hóa thân thành một hoàng hậu độc lập, tự quyết định cuộc đời mình - Ảnh: Disney+

Thế nhưng, cuộc sống của nàng bắt đầu thay đổi khi Sovieshu đưa Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn, vào cung và muốn nạp cô ta làm thiếp. Điều này khiến chàng phá vỡ lời hứa sẽ không bao giờ có thêm thê thiếp.

Khi Sovieshu quyết định ly hôn để đến với Rashta, Navier không hề níu kéo mà đưa ra một yêu cầu bất ngờ: nàng muốn tái hôn với Hoàng tử Heinrey của Đế quốc Phương Tây (Lee Jong Suk).

Nếu Disney+ có The remarried empress thì Netflix cũng tung ra The blue road do Son Seok Gu, Eita Nagayama đóng chính.

Son Suk Gu trở lại với dòng phim sở trường - Ảnh: Netflix

Phim thuộc thể loại trinh thám, điều tra, xoay quanh chuỗi án mạng kỳ lạ xảy ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Điểm đặc biệt là trên thi thể các nạn nhân đều xuất hiện những dòng chữ viết bằng máu bằng ngôn ngữ của quốc gia còn lại.

Để tìm ra hung thủ và làm sáng tỏ những vụ án mạng bí ẩn, một thám tử người Hàn Quốc (Son Suk Ku) và một thám tử người Nhật Bản (Eita Nagayama) buộc phải hợp tác điều tra.

Sau thành công của phần 1, Jang Nara chính thức tái xuất màn ảnh Hàn với Good partner 2. Ở phần phim mới, Cha Eun Kyung (Jang Nara) đã rời công ty cũ, thành lập hãng luật riêng mang tên Libom, đồng thời chiêu mộ nữ luật sư Kang Hye Seong (Kim Hye Yoon) gia nhập đội ngũ.

Với hai cá tính và quan điểm làm việc khác biệt, cả hai cùng bắt tay giải quyết những vụ án ly hôn phức tạp, đối mặt với nhiều câu chuyện hôn nhân đầy tranh cãi - Ảnh: SBS

Phim Hàn tháng 11 vẫn rất ngọt ngào

Màn ảnh Hàn tháng 11 cũng không thiếu những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn và hài hước. Đó là One of a kind romance của bộ đôi Joy và Kim Hyun Jin.

Phim xoay quanh Gong Yu Il (Joy) một cô gái bình thường bất ngờ trở thành quản lý của Tak Mu Il (Kim Hyun Jin), nam diễn viên nổi tiếng từng là sao nhí nhưng đang chịu tổn thương tâm lý vì bị fan cuồng quấy rối.

One of a kind romance hứa hẹn mang đến chuyện tình ngọt ngào, hài hước và đầy những rung động bất ngờ - Ảnh: VIU

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên đặc biệt khi Tak Mu Il phát hiện Gong Yu Il chính là tác giả cuốn tiểu thuyết mà anh vô cùng yêu thích.

Ngọt ngào không kém là What a boss wants. Kwon Do Hyeok (Sung Hoon), CEO lạnh lùng của SY Entertainment, mắc chứng mất ngủ kéo dài do sang chấn tâm lý trong quá khứ.

Theo lời khuyên của bác sĩ, anh cần tìm một người phụ nữ sở hữu giọng nói đặc biệt có khả năng xoa dịu tinh thần mình.

Tình cờ, anh phát hiện giọng nói ấy trong album của một ban nhạc indie và nhận ra đó chính là người từng giúp anh vượt qua những tháng ngày tăm tối.

Để tìm được cô, Kwon Do Hyeok bắt đầu hành trình truy tìm đầy bất ngờ. Từ một người vô cảm, anh dần bị cuốn vào những rắc rối tình cảm, mở ra câu chuyện tình yêu vừa hài hước, lãng mạn vừa kịch tính.

What a boss wants đánh dấu màn kết hợp của Sung Hoon và Oh Se Young trong câu chuyện tình yêu công sở đầy lãng mạn - Ảnh: MBN

Nếu yêu thích phim chữa lành, không thể bỏ qua Sound:Track. Phim gồm 8 tập với 8 câu chuyện độc lập xoay quanh âm nhạc, tình yêu, tình bạn và hành trình trưởng thành.

Mỗi tập phim mang đến một câu chuyện riêng, khai thác những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống thường ngày, từ những tổn thương, nuối tiếc đến khát vọng và sự chữa lành.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên như Pyo Ye Jin, Joo Jong Hyuk, Woo Da Bi và Kim Hyun Jin, bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc cảm xúc qua những câu chuyện gần gũi, nhẹ nhàng.