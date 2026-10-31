Netflix làm phim tựa game PUBG, Donald Glover đóng chính

Donald Glover dẫn dắt phiên bản live-action của PUBG - Ảnh: Deadline

Theo Variety, Netflix đang phát triển series live-action dựa trên tựa game đình đám PUBG của KRAFTON. Dự án có sự tham gia của Donald Glover trong vai trò diễn viên chính, đồng thời đảm nhận công việc đạo diễn, viết kịch bản và sản xuất điều hành cùng em trai Stephen Glover.

KRAFTON chính thức công bố thông tin về dự án ngày 30-10 tại Amsterdam, Hà Lan. Đây là dự án chuyển thể thương hiệu PUBG thành nội dung giải trí nguyên bản.

Tham vọng mới của Netflix

Donald Glover là gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ, nổi tiếng với vai trò sáng tạo và diễn xuất trong series Atlanta, mang về cho anh hai giải Emmy ở hạng mục diễn xuất và đạo diễn.

Anh cũng từng tham gia Community và 30 Rock, đồng thời góp mặt trong các phim điện ảnh như The Martian, Spider-Man: Homecoming, Solo: A Star Wars Story và The Super Mario Galaxy Movie.

Hai anh em của Donald Glover hợp tác lần 2 với PUBG live-action - Ảnh: Frazer Harrison/Getty Images

Em trai anh, Stephen Glover, sẽ cùng tham gia viết kịch bản và sản xuất điều hành series PUBG. Hai anh em từng hợp tác trong Atlanta. Khi đó, Donald Glover đảm nhận vai trò sáng tạo, diễn viên chính và đạo diễn, còn Stephen Glovertham gia biên kịch và sản xuất điều hành.

Cả hai tiếp tục làm việc chung trong series Swarm của Amazon và bộ phim âm nhạc Guava Island. Stephen Glover cũng từng tham gia viết kịch bản cho Mr. and Mrs. Smith phiên bản Amazon.

Ra mắt năm 2017 với tên gọi ban đầu PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG là trò chơi bắn súng sinh tồn nhiều người chơi do KRAFTON phát hành.

Trong game, tối đa 100 người được đưa vào một bản đồ, tìm kiếm vũ khí, phương tiện và vật phẩm để chiến đấu với mục tiêu trở thành người sống sót cuối cùng.

Theo KRAFTON, PUBG hiện là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử có sức sống bền bỉ trên thị trường quốc tế. Công ty đang mở rộng thương hiệu sang lĩnh vực nội dung giải trí nguyên bản thông qua LV3H.

Trò chơi góp phần phổ biến thể loại chiến đầu sinh tồn trên toàn cầu và từng thiết lập 7 kỷ lục Guinness thế giới - Ảnh: KRAFTON

Trước đó, năm 2020, KRAFTON từng công bố kế hoạch phát triển phim điện ảnh và series truyền hình dựa trên PUBG. Một dự án hoạt hình do Adi Shankar, nhà sản xuất điều hành của Castlevania, thực hiện cũng từng được công bố năm 2021 và nằm trong kế hoạch phát triển của Netflix.

Bên cạnh PUBG, Netflix hiện cũng đang phát triển nhiều dự án chuyển thể từ trò chơi điện tử như series live-action Assassin's Creed, phim Gears of War và các series hoạt hình Minecraft, Magic: The Gathering, Clash of Clans.