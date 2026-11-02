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'Perfect Crown' là phim truyền hình tệ nhất năm 2026

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Tranh cãi xuyên tạc lịch sử cùng kịch bản kém chất lượng khiến danh tiếng bộ phim 'Perfect Crown' của IU và Byeon Woo Seok lao dốc không phanh.

Perfect Crown là phim truyền hình tệ nhất năm 2026 - Ảnh 1.

IU và Byeon Woo Seok nên duyên trong Perfect Crown - Ảnh: MBC

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, tờ JoyNews24 - nhật báo kinh tế chuyên về lĩnh vực giải trí chất lượng cao ở Hàn Quốc - tổ chức cuộc khảo sát từ ngày 15 đến 21-10, nhằm tìm ra những bộ phim truyền hình, chương trình giải trí, phim điện ảnh, diễn viên và ca sĩ nổi bật trong năm 2026.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 142 người hoạt động trong ngành giải trí, bao gồm nhân sự tại các công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung điện ảnh và truyền hình cùng phóng viên mảng giải trí.

Perfect Crown trả giá vì ồn ào xuyên tạc lịch sử

Trong đó, bộ phim Perfect Crown của MBC đứng đầu danh sách "Phim truyền hình tệ nhất năm" với 45 phiếu bình chọn trên tổng số 142 người tham gia khảo sát. Đây là kết quả không mấy vẻ vang đối với một tác phẩm từng nhận được nhiều kỳ vọng.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng rằng Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, kể về chuyện tình phá bỏ giai cấp giữa một nữ tài phiệt có tất cả nhưng chỉ mang thân phận thường dân và một hoàng tử dù là con vua nhưng không thể sở hữu bất cứ điều gì.

Trailer Perfect Crown

Với kinh phí sản xuất khổng lồ ước tính 30 tỉ won, sự hợp tác giữa MBC và Disney+ cùng màn kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu IU và Byeon Woo Seok, bộ phim thu hút sự chú ý lớn ngay từ trước khi lên sóng.

Perfect Crown đạt tỉ suất người xem cao nhất 13,8%, áp đảo các đối thủ phát sóng cùng khung giờ.

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Tuy nhiên, trái với thành tích tỉ suất người xem, bộ phim liên tục nhận về những lời chê bai. 

Việc lặp lại các mô típ cũ, diễn biến câu chuyện đột ngột, thiếu hợp lý cùng diễn xuất của dàn diễn viên chính đều khiến khán giả thất vọng.

Đặc biệt, tranh cãi xuyên tạc lịch sử bùng lên trong quá trình phát sóng đã giáng đòn mạnh vào Perfect Crown. Ê kíp sản xuất cùng hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok công khai nhận lỗi, nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận.

Perfect Crown là phim truyền hình tệ nhất năm 2026 - Ảnh 2.

The Scandal gây tranh cãi vì lạm dụng cảnh nóng - Ảnh: Netflix

Mặt khác, hai bộ phim của Netflix là The ScandalOur sticky love này cùng nhận được 9 phiếu, đồng hạng 2 trong danh sách "Phim truyền hình tệ nhất năm".

Dù ra mắt dưới ánh đèn chú ý của nền tảng toàn cầu và nhận được nhiều kỳ vọng, cả hai vẫn vấp phải những lời chê bai vì ồn ào liên quan đến diễn viên làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức của khán giả.

The Scandal kể về phu nhân Jo (Son Ye Jin), người phụ nữ sở hữu tài năng xuất chúng nhưng không muốn bị giới hạn trong thân phận nữ nhân thời Joseon, và Jo Won (Ji Chang Wook), người được mệnh danh là tay chơi tình trường số một Joseon.

Cả hai bước vào một cuộc cá cược tình ái táo bạo, nguy hiểm, kéo theo câu chuyện của Hee Yeon (Nana).

Perfect Crown là phim truyền hình tệ nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa Jung Hae In - nam diễn viên được mệnh danh là "bậc thầy phim tình cảm" - và Ha Young gây thất vọng - Ảnh: Netflix

Còn Our sticky love là bộ phim hài lãng mạn xoay quanh cuộc sống chung đầy rung động nhưng cũng không kém phần rắc rối giữa nữ công tố viên Go Eun Sae (Ha Young), người mắc chứng mất trí nhớ, và huấn luyện viên quyền anh Jang Tae Ha (Jung Hae In), người luôn khăng khăng tự nhận mình là bạn trai của cô.

Những tình tiết quen thuộc trong phim truyền hình Hàn Quốc như mất trí nhớ, bí mật thân thế cùng hoàn cảnh gia đình éo le của cả hai nhân vật chính khiến câu chuyện bị đánh giá là một mô típ tình yêu lỗi thời.

Perfect Crown là phim truyền hình tệ nhất năm 2026 - Ảnh 2.Truyền thông Hàn phản đối kiến nghị gỡ phim Perfect Crown

Perfect Crown có kinh phí sản xuất lên đến 30 tỉ won, khiến khán giả chia phe bàn tán nên chỉnh sửa các cảnh gây tranh cãi hay hủy bỏ hoàn toàn bộ phim.

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HY THÀNH
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    Chủ đề: Perfect Crown phim Hàn Byeon Woo Seok IU phim cổ trang

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

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