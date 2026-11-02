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Chùa ảo Hàn gây sốt, game đi chùa Việt có gì khác biệt?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Game đi chùa online đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Hàn Quốc và Việt Nam.

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Các tựa game đi chùa online đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Sansa

Ngôi chùa ảo Sansa tại Hàn Quốc từng thu hút khoảng 600.000 lượt truy cập trong ba ngày, đưa mô hình không gian chùa chiền trực tuyến trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, Niệm Phật Online cũng khai thác ý tưởng này thông qua một trò chơi 3D hoạt động trên trình duyệt. Người dùng có thể tạo nhân vật, di chuyển trong khuôn viên chùa, thực hiện các hoạt động mô phỏng và tương tác với những người chơi khác. 

Game đi chùa online ở Việt Nam có gì mà dân mạng bàn tán?

Niệm Phật Online cho phép người dùng tạo nhân vật và tham gia vào một không gian chùa trực tuyến. Theo thông tin giới thiệu trên website, người chơi có thể di chuyển trong khuôn viên, vào chính điện, ngồi trên bồ đoàn và thực hiện các thao tác như lạy Phật, lần tràng hạt, tụng kinh hay thiền định.

Trò chơi còn mô phỏng một số hoạt động khác như thắp hương, thắp nến, dâng hoa, thỉnh chuông và thả hoa đăng kèm lời nguyện. Các hoạt động được thiết kế dưới dạng thao tác trong game. Người chơi có thể lựa chọn thực hiện tùy theo cách khám phá không gian trực tuyến.

Game đi chùa online bất ngờ gây sốt, dân mạng tranh nhau chỗ ngồi - Ảnh 1.

Tựa game thu hút đông người dùng cùng tham gia trải nghiệm đi chùa trong không gian ảo - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài việc tái hiện cảnh quan chùa chiền, Niệm Phật Online còn tích hợp các cơ chế thường thấy trong game nhập vai như nhiệm vụ hằng ngày, nhiệm vụ hằng tuần, hệ thống cấp độ, vật phẩm và bảng xếp hạng. 

Người chơi có thể nhận sen thông qua nhiệm vụ, điểm danh và các hoạt động trong game. Hệ thống công đức cũng được sử dụng để ghi nhận tiến trình hoạt động và phát triển nhân vật.

Đáng chú ý, trò chơi có bản đồ giới thiệu các ngôi chùa ở ba miền, đi kèm mô hình 3D và thông tin về từng địa điểm. Thay vì chỉ giới hạn trong một khuôn viên cố định, người chơi có thể tìm hiểu thêm về các địa danh được đưa vào bản đồ.

Game đi chùa online bất ngờ gây sốt, dân mạng tranh nhau chỗ ngồi - Ảnh 2.

Theo phần lưu ý trên trò chơi, điểm công đức là cơ chế ghi nhận hoạt động trong game, không phải thước đo công đức hay giá trị tu tập ngoài đời thực - Ảnh: MXH

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, Niệm Phật Online nhận được nhiều bình luận hài hước: "Thật sự là không có chỗ để ngồi tu, ra sân lấy hoa sen vàng thì bị thí chủ khác cướp mất", "Nạp VIP 13 có lên trụ trì luôn không?", "Mất WiFi là tích phước lại từ đầu", "Giờ mở thêm tính năng combat giữa các chùa với nhau nữa thì vui"...

Hiện tượng game đi chùa online cho thấy sức hút của những hình thức giải trí mới trên không gian số, nơi các hoạt động quen thuộc được tái hiện dưới dạng trò chơi 3D. Bên cạnh trải nghiệm khác lạ, cách người chơi tương tác và hài hước biến các tính năng trong game thành chủ đề bàn luận cũng góp phần khiến những sản phẩm này được chú ý.

- Ảnh 4.Netflix làm phim tựa game PUBG, Donald Glover đóng chính

Netflix hợp tác với Krafton phát triển series live-action chuyển thể từ tựa game PUBG. Trong đó, Donald Glover đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: game đi chùa online

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