Ngôi chùa ảo Hàn Quốc thu hút hơn 600.000 lượt truy cập

Người dùng có thể đi dạo quanh khuôn viên chùa, chắp tay chào những người khác, quỳ lạy trên đệm, lần tràng hạt và lắng nghe các bài kinh Phật giáo - Ảnh: POPBEE

Sansa là sản phẩm của Park, một chàng trai trẻ 26 tuổi đang tìm việc. Anh sử dụng phương pháp phát triển phần mềm ứng dụng AI vibe coding. Theo Park, ý tưởng này xuất hiện trong quá trình tìm việc. Anh muốn đến một ngôi chùa Phật giáo để nghỉ ngơi nhưng không có đủ thời gian và sức lực để thực hiện điều đó.

Ngôi chùa Phật giáo ngay trên trình duyệt

Người dùng không phải điền những thông tin cá nhân rườm rà. Thay vào đó, hệ thống tự động tạo ngẫu nhiên một hình đại diện chú tiểu mũm mĩm, mặc áo tu truyền thống, kèm theo một cái tên tiếng Hàn vừa giàu chất thơ vừa có chút hài hước, chẳng hạn như "Cây cảm xúc".

Thông qua hình đại diện này, người dùng có thể đi dạo quanh khuôn viên chùa, chắp tay chào những người khác, quỳ lạy trên đệm, lần tràng hạt và lắng nghe các bài kinh Phật giáo.

Nền tảng này cũng cho phép người dùng thực hiện nghi thức lạy 108 lạy truyền thống và cầu nguyện ngay tại nhà.

Đồng thời, Sansa không có chức năng trò chuyện hay nhắn tin. Những người truy cập có thể cùng hiện diện trong một chính điện nhưng không tương tác với nhau.

Dù là ngôi chùa ảo nhưng mức độ chi tiết của hình ảnh khiến người truy cập bất ngờ. Một chính điện bằng gỗ ngoài trời có tượng Phật 3D màu vàng ở vị trí trung tâm, toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tịnh. Giao diện được thiết kế tiết chế và tối giản.

Trên sàn là những chiếc đệm lễ bái được sắp xếp ngay ngắn, tất cả hòa cùng âm thanh tụng kinh Phật giáo nhẹ nhàng, huyền ảo.

Xu hướng mới trong một thế giới ồn ào

Điều thú vị là trang web thậm chí còn có cơ chế xếp hàng - các chú tiểu phải chờ đến lượt mới được vào chính điện. Việc đưa những chi tiết quen thuộc trong đời thực lên màn hình thực sự tạo thêm một nét hài hước tinh tế.

Khi quan sát chú tiểu thành kính cúi lạy và chậm rãi lần từng hạt tràng trong tay, những suy nghĩ bất an dường như cũng dần lắng xuống theo các chuyển động lặp đi lặp lại.

Thành công của Sansa đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của những nền tảng tương tự, được thiết kế mô phỏng các nhà thờ Công giáo và Tin Lành.

Sự phổ biến của những trang web này thoạt nhìn có thể giống một xu hướng mới lạ trên mạng xã hội, nhưng thực chất phản ánh nhu cầu có không gian tinh thần của người trẻ.

Việc đến một ngôi chùa hay nhà thờ ngoài đời thực thường đòi hỏi người ta phải sắp xếp thời gian và có đủ động lực, trong khi những nền tảng như sansatemple mang đến một khoảng thời gian thiền ngắn và dễ dàng, chỉ trong năm phút.