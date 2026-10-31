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Văn hóa

Giải nhất ảnh đẹp cho 'Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương'

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Hình ảnh các nhà sư cấy lúa trên đồng, những đọt mạ xanh mướt, phơi thóc vàng óng trên sân, hay dạy trẻ gìn giữ chữ Khmer, đọc kinh Phật bên những ô cửa nắng mai, những ngôi chùa thấp thoáng giữa rừng xanh… gợi lên bao cảm xúc đẹp về Phật giáo trong đời sống.

- Ảnh 1.

Tác phẩm 'Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương' của Bùi Văn Hải giành giải nhất

Lễ trao giải cuộc thi "Phật giáo trong đời sống" lần thứ 3 diễn ra ngày 31-10, với giải nhất thuộc về tác phẩm Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương của Bùi Văn Hải. Giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Cường với tác phẩm Ngưỡng mộ vì sự hy sinh cho Phật pháp; cùng 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Những tác phẩm này cùng với nhiều tác phẩm khác được trưng bày trong khuôn viên chùa Quán Sứ, mang đến những khoảnh khắc "Phật giáo trong đời sống" xúc động.

Những bức ảnh cho thấy vẻ đẹp của cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống đương đại.

Nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của các di tích trong quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận.

Các tác phẩm về Ngọa Vân góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đồng thời làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

- Ảnh 2.

Tác phẩm Ngưỡng mộ vì sự hy sinh cho Phật pháp của Nguyễn Mạnh Cường - giải nhì

- Ảnh 3.

Tác phẩm Vạn tâm hướng Phật của Diêm Công Hải - giải ba

- Ảnh 4.

Tác phẩm Biển mây thiên cảnh của Nguyễn Việt Hoàng - giải ba

- Ảnh 5.

Tác phẩm Rồng Sê Să biểu tượng cho chiến thắng và hạnh phúc của Nguyễn Anh Tuấn - giải khuyến khích

Đặc biệt, một số tác phẩm dù không được trao giải nhưng gợi lên những tình cảm tốt đẹp của người xem với Phật giáo, các nhà tu hành.

Tác phẩm Cuộc sống ấm no của Nguyễn Đoàn Kết chụp hai chú tiểu nhẫn nại dùng cào tạo nên những đường sóng đều đặn trên khoảng sân phơi lúa vàng ươm.

Bóng hai chú tiểu ngả dài trên nền lúa chín khắc họa trọn vẹn nét đẹp lao động thiền tịnh, nơi niềm vui no ấm hòa quyện tự nhiên với nếp sống giản dị nơi cửa thiền.

Triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm chụp khoảnh khắc lao động của các nhà sư như đang cấy lúa trên đồng, hay chăm hoa Tết, quét sân chùa, dạy chữ Khmer cho các em nhỏ để gìn giữ nét chữ dân tộc cho các thế hệ kế tiếp.

- Ảnh 6.

Tác phẩm Cuộc sống ấm no của Nguyễn Đoàn Kết

- Ảnh 7.

Tác phẩm Nhộn nhịp mùa cấy lúa

- Ảnh 8.

Tác phẩm Chăm sóc hoa Tết

- Ảnh 9.

Tác phẩm Gìn giữ và bảo tồn ngôn ngữ Khmer

Ngoài ra, hình ảnh các nhà sư miệt mài bên kinh sách cũng là những hình ảnh đẹp được các nghệ sĩ bắt lấy.

Tác phẩm Kinh sáng của Cao Thị Thanh Hà bắt được khoảnh khắc ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa chạm khắc tinh xảo, soi rọi vị sư trẻ đang miệt mài tụng đọc từng trang kinh giáo lý.

Nhiều tác phẩm khắc họa nét đẹp của nhiều ngôi chùa. Như tác phẩm Chùa Tà Pạ - Nấc thang lên cõi an yên của Nguyễn Minh Tân với hình ảnh trung tâm là mái chùa Khmer rực rỡ sắc vàng ẩn hiện giữa rừng cây xanh thẳm, nối liền với thế giới bên ngoài bằng dải cầu thang uốn lượn sắc đỏ rực rỡ.

- Ảnh 10.

Tác phẩm Nét đẹp chốn thiên môn

- Ảnh 11.

Tác phẩm Ánh sáng Phật pháp của Lê Tấn Thanh

- Ảnh 12.

Tác phẩm Chùa Tà Pạ - Nấc thang lên cõi an yên

- Ảnh 13.

Tác phẩm Đêm chùa Đồng

- Ảnh 14.

Tác phẩm Chùa Khmer Som Rong, Sóc Trăng

- Ảnh 15.

Khách quốc tế thích thú xem triển lãm tại chùa Quán Sứ - Ảnh: T.ĐIỂU

Sau chùa Quán Sứ, các tác phẩm tiếp tục được trưng bày tại Làng Thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh) từ ngày 8-12 đến ngày 19-12.

- Ảnh 16.Chiêm nghiệm triết lý sâu sắc của nhà Phật qua những bức ảnh đẹp

TTO - Những bức ảnh cho thấy nét đẹp của Phật giáo trong đời sống cùng những thắng cảnh Phật giáo đẹp đang được trưng bày tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.


THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: nhà sư Phật giáo trong đời sống Chùa Tà Pạ Phật giáo chùa Quán Sứ

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