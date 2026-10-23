Tổ chức đại nhạc hội mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Vân Khánh sẽ góp giọng tại đại nhạc hội "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" - Ảnh: FBNV

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm sẽ diễn ra lúc 19h ngày 3-11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Theo ban tổ chức, đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Vân Khánh, Phương Thanh, Randy, Lâm Thanh Sơn, Quốc Đại, Tố My, Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đức, Hữu Thọ, Thanh Lan, Diệu Đan, Sa Huỳnh, Khánh Loan, Thông Trường và nhiều nghệ sĩ khác.

Tham gia biểu diễn còn có gia đình phật tử Phước Thạnh, vũ đoàn Hương Sắc...

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương chỉ đạo nghệ thuật.

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Phó Văn phòng 2 Trung ương cùng Ban thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ nhiệm chương trình; ca sĩ Diệu Đan phụ trách biên tập.

Các ca sĩ tham gia đại nhạc hội "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" - Ảnh: BTC

Với chủ đề Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm, đại nhạc hội hướng đến dấu mốc 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa Phật giáo với quê hương, dân tộc qua nghệ thuật.

Sự kiện được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, tạo điểm hẹn văn hóa dành cho tăng ni, phật tử và khán giả yêu nhạc.

Chương trình Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7-11 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Ngày 5-11, ban tổ chức đón đại biểu, khai trương triển lãm thành tựu của Học viện và Giáo hội; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ngày 6-11, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội và phiên làm việc thứ nhất. Buổi tối có hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an và văn nghệ. Ngày 7-11, khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, bế mạc chiều cùng ngày; dự kiến thông qua Hiến chương tu chỉnh lần thứ tám, thực hiện nghi thức tấn phong giáo phẩm và thông qua nghị quyết đại hội.