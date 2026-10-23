Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tổ chức đại nhạc hội mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' quy tụ ca sĩ Vân Khánh, Phương Thanh, Quốc Đại, Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng cùng nhiều ca sĩ khác.

Đại nhạc hội Phật giáo mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Vân Khánh sẽ góp giọng tại đại nhạc hội "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" - Ảnh: FBNV

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm sẽ diễn ra lúc 19h ngày 3-11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Theo ban tổ chức, đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Vân Khánh, Phương Thanh, Randy, Lâm Thanh Sơn, Quốc Đại, Tố My, Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đức, Hữu Thọ, Thanh Lan, Diệu Đan, Sa Huỳnh, Khánh Loan, Thông Trường và nhiều nghệ sĩ khác.

Tham gia biểu diễn còn có gia đình phật tử Phước Thạnh, vũ đoàn Hương Sắc...

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương chỉ đạo nghệ thuật. 

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Phó Văn phòng 2 Trung ương cùng Ban thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ nhiệm chương trình; ca sĩ Diệu Đan phụ trách biên tập.

Đại nhạc hội Phật giáo mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Các ca sĩ tham gia đại nhạc hội "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" - Ảnh: BTC

Với chủ đề Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm, đại nhạc hội hướng đến dấu mốc 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa Phật giáo với quê hương, dân tộc qua nghệ thuật.

Sự kiện được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, tạo điểm hẹn văn hóa dành cho tăng ni, phật tử và khán giả yêu nhạc.

Chương trình Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7-11 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Ngày 5-11, ban tổ chức đón đại biểu, khai trương triển lãm thành tựu của Học viện và Giáo hội; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Ngày 6-11, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội và phiên làm việc thứ nhất. Buổi tối có hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an và văn nghệ.

Ngày 7-11, khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, bế mạc chiều cùng ngày; dự kiến thông qua Hiến chương tu chỉnh lần thứ tám, thực hiện nghi thức tấn phong giáo phẩm và thông qua nghị quyết đại hội.

Đại nhạc hội Phật giáo mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đại nhạc hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhà hát Hòa Bình Đại hội đại biểu Phật giáo phật giáo

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất