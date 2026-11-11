Mỹ nói nghi phạm ngồi tù New York vẫn chỉ đạo âm mưu tấn công căn cứ Anh

Máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ trên đường băng tại căn cứ Fairford ở tây nam nước Anh vào ngày 27-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-11 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định một thành viên lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn đã tham gia lên kế hoạch tấn công căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, ngay cả khi đang trong trại tạm giam tại Mỹ.

Nỗ lực tấn công căn cứ Anh

Căn cứ RAF Fairford, cách London khoảng 160km về phía tây, là nơi máy bay ném bom Mỹ cất cánh thực hiện các phi vụ tấn công Iran. Rạng sáng 27-9, ba chiếc xe tải khả nghi bị phát hiện đang chạy về phía căn cứ này. Cảnh sát Anh bắt 5 người đàn ông và sơ tán khoảng 85 hộ dân xung quanh.

Cảnh sát sau đó tìm thấy xăng trong các xe, nhưng không có chất nổ. Vài ngày sau, Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ.

Hồi tháng 10, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố trước Quốc hội rằng âm mưu này "gần như chắc chắn" do Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo.

Nghi phạm bị Mỹ cáo buộc là ông Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi. Các công tố viên cho rằng người này đã tìm cách chuyển thông điệp mã hóa tới hai đồng phạm, thông qua những cuộc điện thoại gọi về cho người thân từ nhà tù ở New York.

Theo Hãng tin AP, bản cáo trạng sửa đổi vừa được công bố tại tòa án liên bang ở Manhattan nêu tên hai đồng phạm là ông Mohsen Mohajeri (công dân Iran) và ông Mohammad Ali al-Hassani (công dân Iraq). Cả hai hiện không bị Mỹ bắt giữ.

Công tố viên liên bang tại Manhattan Jamie McDonald nhận định: "Những bị cáo này đã giúp dàn dựng một chiến dịch khủng bố nhân danh các tổ chức có liên hệ với Iran, nhắm vào cộng đồng Do Thái ở châu Âu, Mỹ và căn cứ quân sự RAF Fairford của Anh - nơi có quân nhân Mỹ đồn trú.

Mối đe dọa từ Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn đối với nước Mỹ và đồng minh không phải là giả định, mà là rất thật".

Ám hiệu "công việc" hay chỉ là chuyện gia đình?

Ký họa phiên tòa ở Manhattan xử nghi phạm Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi - Ảnh: REUTERS

Ông Saadi, 32 tuổi, mang hai quốc tịch Iran và Iraq, bị cáo buộc là chỉ huy của Kataib Hezbollah - lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Bị bắt hồi tháng 5, ông bị giam biệt lập tại một nhà tù liên bang ở Brooklyn, New York.

Trước đó, ông Saadi đã bị truy tố vì cáo buộc điều phối ít nhất 18 vụ tấn công ở châu Âu, chủ yếu nhắm vào cộng đồng Do Thái và các cơ sở của Israel, nhưng không nhận tội.

Theo hồ sơ tòa án, ông Saadi vẫn được gọi điện thoại và gọi video cho gia đình, dù mọi cuộc gọi đều bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) giám sát, ghi âm. Từ tháng 6 đến tháng 9, ông đã thực hiện 9 cuộc gọi như vậy.

Công tố viên cho rằng ông Saadi dùng chữ "công việc" để ám chỉ hoạt động khủng bố. Trong cuộc gọi ngày 30-7, ông hỏi người chị em gái "họ đang làm gì với tất cả công việc cũ của chúng ta", liệu công việc ấy đã bị hủy hay chỉ tạm dừng. Câu trả lời ông nhận được là "chưa bị hủy".

Đến cuộc gọi ngày 24-9, ông Saadi hỏi thăm ông Hassani và được cho biết người này đã chuyển sang "Bộ phận quốc tế".

Ông liền dặn gia đình "đưa tiền cho anh ta để chúng ta có thể làm". Chỉ ba ngày sau, các đồng phạm của ông đã tìm cách tấn công căn cứ RAF Fairford, theo cáo trạng.

Theo Đài CNN, ông Saadi còn dùng biệt danh để chỉ đạo người nhà ở Iraq chuyển tiền phục vụ âm mưu, và có lúc nhắc mọi người cẩn trọng lời ăn tiếng nói để cuộc gọi không bị cắt ngang.

Trong một cuộc gọi, chính mẹ của ông Saadi đã bảo con trai thôi nói về một chủ đề vì "họ có thể ngắt cuộc gọi", và FBI liền cắt máy. Phía Mỹ sau đó giới hạn ông chỉ được gọi một cuộc dài một giờ mỗi tháng.

Phía bào chữa bác bỏ cách diễn giải này. Trong hồ sơ nộp lên tòa ngày 14-10, các luật sư của ông Saadi cho rằng cáo buộc thân chủ dùng ám hiệu chỉ là suy đoán, dựa trên những bản dịch tiếng Ả Rập đáng ngờ, trong khi các đoạn hội thoại đều có lời giải thích hết sức bình thường.

Iran đến nay vẫn bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc. Tehran từng gọi những ý kiến cho rằng họ dính líu đến vụ Fairford là suy đoán vô căn cứ và ác ý.