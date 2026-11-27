Bùi Ngọc Công là chủ kênh Blog của Rọt - Ảnh: NVCC

Bùi Ngọc Công (Blog của Rọt) là đại biểu tại chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra trong 2 ngày 28, 29-11 tại TP.HCM.

Lên Y Tý một mình và những niềm vui bất ngờ

Tháng 9-2020, Công dự định cùng bạn đến Y Tý (Lào Cai) ngắm thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng các triền núi, nhưng sát ngày khởi hành, người bạn bất ngờ có việc đột xuất.

Dù chưa từng đi Tây Bắc một mình và còn nhiều bỡ ngỡ, Công vẫn quyết định lên đường, không khỏi lo lắng về đường sá, lịch trình và những tình huống phát sinh.

Từ Hà Nội, Công đi xe khách đêm đến Sa Pa rồi tiếp tục chạy xe máy khoảng 70-75km để đến Y Tý.

“Đường đi gồ ghề, nhiều đá và ổ gà. Càng lên vùng cao, mình càng lo vì chưa có lịch trình cụ thể, cũng chưa tìm được chỗ nghỉ do nhiều nơi đã kín phòng. Mình thậm chí tính đến việc xin người dân địa phương cho ngủ nhờ”, Công kể.

Thế nhưng chính chuyến đi tưởng chừng nhiều bất trắc ấy lại đem đến cho anh những cuộc gặp gỡ ngoài dự tính.

Chuyến đi một mình bất ngờ giúp Công quen thêm những người bạn mới. Tại chợ phiên, anh gặp hai cô gái cùng đi du lịch, sau đó tình cờ gặp lại ở điểm ngắm ruộng bậc thang Ngải Thầu. Biết Công đi một mình, cả hai rủ anh cùng khám phá Y Tý.

Chỗ nghỉ cũng được giải quyết nhờ một người bạn quen qua hội nhóm du lịch, giúp đặt phòng vừa có khách hủy. Ba người cùng ở homestay, ăn uống, trò chuyện và dậy sớm ngắm bình minh hôm sau.

“Đấy là chuyến đi khiến mình quyết định đầu tư làm nội dung một cách chỉn chu”, Công nói.

Chuyến đi Y Tý năm 2020 mở ra cái duyên làm nội dung du lịch của Bùi Ngọc Công - Ảnh: NVCC

Fanpage Blog của Rọt có hơn 200.000 người theo dõi, kênh TikTok Blog của Rọt (Người du hành) đạt hơn 220.000 người theo dõi - Ảnh: NVCC

Một bữa cơm bên cầu Pá Phông và tình người giữa núi rừng Điện Biên

Đầu tháng 3-2024, Bùi Ngọc Công lần đầu đến Điện Biên. Một tháng sau, anh trở lại dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong chuyến đi cùng bạn, qua lời giới thiệu của người dân, anh tìm đến cầu Pá Phông (Tủa Chùa).

Vợ chồng người Dao mời Công dùng bữa cơm trong lần ghé thăm cầu Pá Phông - Ảnh: NVCC

Từ trung tâm, cả hai chạy xe khoảng 50km trên con đường ghồ ghề. Đến nơi, họ mới nhận ra khu vực khá vắng vẻ, không có hàng quán ăn uống. Đúng lúc loay hoay tìm chỗ ăn, họ gặp một cặp vợ chồng người Dao đang nấu rượu cạnh cầu.

Công ngỏ lời xin ăn cùng bữa cơm gia đình và được hai vợ chồng vui vẻ đồng ý. Người chồng đi mua cá, người vợ hái thêm rau rừng. Bữa cơm giản dị giữa vùng đất xa lạ trở thành kỷ niệm đáng nhớ với hai vị khách.

Trên đường đến cao nguyên đá Tả Phìn, cả hai chọn lối tắt theo bản đồ. Đường gập ghềnh, xa khu dân cư, trong khi xe máy gần cạn xăng. Đúng lúc loay hoay tìm cách giải quyết, họ gặp một phụ nữ người Mông. Biết hai người gặp khó, chị lấy xăng từ xe mình để san sẻ.

Sau chuyến đi, Công đăng video về cầu Pá Phông lên mạng xã hội. Riêng TikTok, hút hơn 2 triệu lượt xem.

“Mình bất ngờ khi đọc bình luận. Mọi người không chỉ nói về cây cầu đẹp mà còn nhắn rằng tự hào về Điện Biên và cảm ơn mình đã dành thời gian đến đây. Mình cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành của người dân nơi này”, Bùi Ngọc Công kể.

Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2024) để lại nhiều ấn tượng với Công. Dù trời mưa, người dân vẫn đứng hai bên đường múa xòe, hát mừng chiến thắng, chào đón các đoàn chiến sĩ. Nhiều gia đình còn đặt nước miễn phí ven đường, sẵn lòng cho du khách ở nhờ.

Mang chuyện văn hóa, du lịch kể với người xem

Hiện fanpage Blog của Rọt có hơn 200.000 người theo dõi, kênh TikTok Blog của Rọt (Người du hành) đạt hơn 220.000 người theo dõi, thu hút 9 triệu lượt thích.

“Không phải 100% lần tôi đi du lịch là để làm nội dung. Mục đích ban đầu vẫn là trải nghiệm, khám phá. Trong những chuyến đi, mình thấy điều gì hay, điều gì cần được chia sẻ thì sau đó mới kể lại”, Công nói.

Công cho rằng nội dung du lịch không nên chỉ là những video ngắn, dễ xem rồi nhanh quên. Anh muốn đầu tư những câu chuyện có chiều sâu, mang lại thông tin và kinh nghiệm hữu ích cho người xem.

Bùi Ngọc Công kể từng nhận được nhiều lời cảm ơn từ người dân địa phương vì đã giới thiệu quê hương họ đến đông đảo khán giả. Nhiều người cũng chia sẻ rằng video của anh khiến họ muốn một lần đặt chân đến những vùng đất ấy. Đó là động lực để anh tiếp tục làm nội dung tích cực, hữu ích, vừa giới thiệu cảnh đẹp vừa mang đến sự thư giãn cho người xem.

“Dấu ấn riêng đôi khi không do người làm nội dung tự nhận ra, mà được khán giả cảm nhận. Tôi từng bất ngờ khi nhiều người nhận ra mình chỉ qua giọng nói, dù trước đó chưa nghĩ đây là nét riêng của mình”, Công kể.

Công nhận thấy khó tạo hướng đi khác biệt khi ngày càng nhiều người làm nội dung du lịch. Từ chỗ chủ yếu chia sẻ cảnh đẹp, năm 2024 anh chuyển sang kể nhiều hơn về văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc, giúp người xem hiểu thêm những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất.

Chẩu Thanh Tùng, quản lý team Blog của Rọt, nhận xét Công là người tập trung, nguyên tắc, đúng giờ. Trước khi thực hiện video, anh luôn tìm hiểu kỹ và trực tiếp trải nghiệm để nội dung có chiều sâu, đầy đủ thông tin và chân thực.

Ngọc Công tại nghề nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: NVCC

Công tìm hiểu đời sống người đồng bào tại Bản Cà Lò, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: NVCC

Dậy từ 1-2h sáng để ngắm biển mây trên núi lửa Indonesia Công tại Đông Java (Indonesia) - Ảnh: NVCC Indonesia là một trong những nơi Bùi Ngọc Công vô cùng ấn tượng. Đầu tháng 8-2026, anh lần đầu tận mắt ngắm núi lửa Bromo ở Đông Java. Để đón bình minh, cả nhóm phải dậy từ 1-2h sáng, di chuyển liên tục suốt hơn một tuần. Dù mệt mỏi, khung cảnh núi lửa hùng vĩ, mặt trời ló rạng giữa biển mây khiến Công cảm thấy được tiếp thêm năng lượng.