Trưởng thôn Ngô Bảo Công hướng dẫn người dân làm thủ tục - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những trưởng thôn sinh năm 2000 sau khi trúng cử từng khiến nhiều người hoài nghi: "Trẻ thế này làm được không?". Nhưng bằng sự nhiệt tình, tận tâm và những cách làm sáng tạo, họ đang dần chinh phục người dân bằng chính kết quả công việc.

Trưởng thôn trẻ sáng tạo cách làm mới việc làng

Vốn là kỹ sư công nghệ, Công đã ứng dụng những kiến thức mình học được vào công việc trưởng thôn - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhận nhiệm vụ Trưởng thôn Tây Hòa từ ngày 1-7-2026, ở tuổi 25, Ngô Bảo Công trở thành một trong những trưởng thôn trẻ tuổi. Sinh ra và lớn lên tại địa phương, Công thuộc lòng từng con đường, ngõ xóm. Tuy nhiên, việc nắm bắt nhân khẩu, hoàn cảnh từng hộ dân lại không dễ dàng sau khoảng hơn 6 năm anh học tập và làm việc ở Đà Nẵng.

"Có những nhà chỉ cách nhà tôi vài chục mét, tôi cứ nghĩ các bác còn khỏe, đến khi đi thăm tôi mới biết nhiều người đã mất từ lâu.

Vì vậy, tôi phối hợp với chi bộ, ban công tác mặt trận và các trưởng thôn nhiệm kỳ trước rà soát từng hộ. Tôi đi từng ngõ, từng nhà nắm thông tin rồi cập nhật ngay trên laptop, điện thoại để thuận tiện tra cứu", Công nói.

Không chỉ số hóa dữ liệu dân cư, Công còn đổi mới cách thông báo đến người dân. Thay vì sử dụng loa cầm tay như trước, Công buộc loa "kẹo kéo" lên xe máy, chạy khắp các ngõ để phát thông báo đã thu âm sẵn; lập nhóm Zalo, xây dựng trang thông tin của thôn để cập nhật lịch họp, thông báo và các hoạt động cộng đồng.

Những công việc như tổng hợp báo cáo, thiết kế hình ảnh truyền thông cũng được hỗ trợ bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)...

Anh Công rất tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công đặt chiếc loa kẹo kéo lên xe để phát thông báo đến bà con - Ảnh: MINH CHIẾN

Chàng trưởng thôn trẻ tạo mã QR để người dân thuận tiện tham gia nhóm thông báo của thôn - Ảnh: MINH CHIẾN

Công là kỹ sư công nghệ thông tin, trước khi trở về quê vào tháng 2-2026, anh từng làm việc tại một công ty công nghệ - truyền thông ở Đà Nẵng.

"Lúc rời Đà Nẵng, tôi cũng phân vân, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Nhưng về quê có gia đình, không khí trong lành, mức sống dễ chịu, vừa thuận tiện chăm sóc người thân, vừa có thể làm những việc có ích, đóng góp cho quê hương", Công chia sẻ.

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, Công phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động như vui Tết Trung thu, trang bị kiến thức phòng chống cháy nổ, đuối nước cho trẻ em. Những buổi họp dân cũng thu hút đông đảo bà con tham gia.

"Được bà con tin tưởng nên tôi phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẵn sàng học hỏi và lắng nghe để tiếp thu, điều chỉnh để trưởng thành hơn", Công nói.

Bà Trần Thị Thủy, người dân thôn Tây Hòa, chia sẻ: "Công rất nhiệt tình, người dân cần xác nhận giấy tờ, Công đều hỗ trợ nhanh chóng. Với người lớn tuổi không thạo máy tính, Công còn soạn mẫu đơn, đánh máy giúp. Từ khi có trưởng thôn trẻ và có trình độ, các hoạt động phong trào của thôn được tổ chức nhiều hơn, hình thức đa dạng và thu hút hơn".

Nữ trưởng thôn vừa bế con nhỏ, vừa giải quyết việc thôn

Hờ Thể, nữ Trưởng thôn Suối Bạc, người Chăm H'roi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Hờ Thể (26 tuổi), người dân tộc Chăm H’roi, hiện là Trưởng thôn Suối Bạc. Thể tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý nhà nước, từng làm nhân viên hành chính tại công ty in ấn sách, phát thanh viên đài truyền thanh rồi nhân viên một công ty sản xuất dăm keo.

"Những công việc từng trải qua trước đây giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, nhất là kỹ năng giao tiếp, ứng xử và làm việc với mọi người", Thể chia sẻ.

Thể cho hay thôn Suối Bạc hiện có khoảng 652 hộ với 2.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Chăm H’roi chiếm đa số, bên cạnh người Kinh, Ê Đê, Ba Na... Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi. Dù đời sống ngày càng cải thiện, địa phương vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo; sản xuất thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh.

"Công việc trưởng thôn không chỉ là triển khai văn bản, thông báo đến bà con mà còn phải thường xuyên nắm bắt tình hình từng hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những lần vận động được bà con nhiệt tình hưởng ứng, hay chỉ một lời động viên cũng khiến tôi có thêm động lực", Thể nói.

Những phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi được Thể và cán bộ thôn chuẩn bị - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Niềm vui của trẻ em đồng bào tại thôn Suối Bạc khi được tham gia các hoạt động do Ban nhân dân thôn tổ chức - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mới đây, Thể vừa sinh con đầu lòng và đang trong thời gian nghỉ thai sản. Dù vậy, nữ trưởng thôn trẻ vẫn tranh thủ xử lý công việc từ xa, có khi vừa bế con vừa mở máy tính giải quyết những việc cần thiết.

Sau khi trở lại công việc, chị dự định tổ chức thêm các hoạt động dành cho thanh thiếu niên và giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm H’roi, từ tiếng nói, trang phục, đến những phong tục tốt đẹp.

Ông Trần Minh Thân - Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa - đánh giá các trưởng thôn trẻ đều có trình độ đại học, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo. "Các trưởng thôn chịu khó đi cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư của bà con, góp phần đổi mới phương thức hoạt động ở cơ sở, tăng sự gắn kết giữa chính quyền với người dân và thúc đẩy phát triển địa phương", ông Thân nói.