'Bác trưởng khu phố' 23 tuổi

Anh Lê Văn Duy (phải), Trưởng khu phố Bắc Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đi thăm hỏi, trò chuyện với người dân trên địa bàn - Ảnh: THÀNH NAM

Công việc ấy đến với Duy khá bất ngờ. Bởi chỉ một năm trước, sau khi tốt nghiệp ngành du lịch Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Trường đại học Hồng Đức), chàng trai trẻ trở về quê, làm hướng dẫn viên cho các công ty lữ hành.

Từ hướng dẫn viên du lịch đến trưởng khu phố 3.200 dân

Thế nhưng, bước ngoặt đến vào ngày 1-7, khi phường Sầm Sơn thực hiện sáp nhập khu phố Khánh Sơn và Lập Công thành khu phố mới Bắc Sơn.

Quá trình tìm nguồn nhân sự, thấy Duy có trình độ đại học, được kết nạp Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lại năng động, nhiệt tình với công việc chung, các cán bộ tiền nhiệm cùng Ban Công tác Mặt trận khu phố đã gặp gỡ, động viên anh tham gia ứng cử trưởng khu phố.

"Bản thân tôi khá bất ngờ khi được chọn. Tôi đắn đo, suy nghĩ mất vài ngày mới đưa ra quyết định, bởi làm trưởng khu phố không hề đơn giản. Đặc biệt lại ở nơi có dân số đông, du lịch phát triển như Sầm Sơn", Duy chia sẻ.

Những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ, việc đầu tiên Duy làm là đi từng ngõ, gặp gỡ các hộ dân để nắm bắt tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đó cũng là cách để Duy giới thiệu mình với người dân.

Có lần, khi đang cùng tổ công tác xuống khu dân cư, khi nghe anh giới thiệu mình là trưởng khu phố, nhiều người đã nhìn anh hồi lâu rồi vui vẻ nói: "Trẻ thế này mà đã làm trưởng khu phố rồi à!", có người hóm hỉnh: "Chào bác trưởng khu phố!".

"Bản thân khi nhận được những lời chào có phần hóm hỉnh ấy cảm thấy rất vui, vì họ biết mình còn trẻ và đặt nhiều kỳ vọng vào mình", trưởng thôn 23 tuổi nói.

Theo anh Duy, làm trưởng khu phố, công tác hòa giải trong nhân dân là công việc không hề đơn giản, đặc biệt là những người còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều như anh. Thế nhưng, anh nói mình may mắn bởi từ khi làm trưởng khu phố trên địa bàn chưa xảy ra vụ việc nào phức tạp.

Trưởng khu phố Lê Văn Duy tới thăm hỏi người dân trên địa bàn; tham gia di dời tài sản người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn - Ảnh: NVCC

Công việc mà Duy thấy đã làm được cho nhân dân kể từ khi được giao trọng trách, đó là giúp bà con giải đáp được thắc mắc liên quan đến thuế đất phi nông nghiệp.

"Cuối tháng 10 đầu tháng 11, rất nhiều hộ dân trên địa bàn nhận được thông báo nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp, dù các hộ không còn sử dụng đất hoặc đã chuyển nhượng, cho tặng từ lâu.

Khi nhận được tin nhắn, bà con nhân dân rất hoang mang. Chúng tôi nhanh chóng ghi nhận sự việc, báo cáo lãnh đạo phường hỗ trợ tra cứu, làm rõ thông tin. Người dân sau đó đã hiểu và yên tâm, không còn tâm lý lo lắng", Duy chia sẻ.

Đến nay, sau 4 tháng nhận nhiệm vụ, Duy cho biết đã cơ bản nhớ mặt, biết tên hơn 90% người dân trong khu phố.

Những đêm chạy lụt cùng dân và cả những lần lỡ hẹn

Nhận nhiệm vụ chưa lâu, giữa tháng 9-2026 mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Với trách nhiệm là tổ trưởng tổ dân phố, Duy đã không quản đêm tối, xuống từng gia đình, tham gia hỗ trợ bà con di dời tài sản lên nơi cao ráo, hạn chế thiệt hại.

"Trưởng khu phố gen Z" trao đổi công việc tại nhà văn hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Có lần người yêu hẹn đi chơi, anh Duy đang trên đường đến điểm hẹn thì khu phố phát sinh công việc, anh đành lỡ hẹn. "Những lần đầu, người yêu có giận dỗi, thế nhưng sau này hiểu công việc, cô ấy cũng thông cảm, không còn giận nữa", anh Duy kể.

Đặc thù của khu phố là nằm giữa trung tâm du lịch biển Sầm Sơn, nơi hoạt động giao thương, kinh doanh và tiếp xúc với khách du lịch diễn ra thường xuyên. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và hình ảnh người Sầm Sơn thân thiện, mến khách cũng là những nhiệm vụ được đặt ra.

Theo trưởng khu phố gen Z, thời gian tới anh mong muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động ở khu dân cư, giúp người dân tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục và trao đổi công việc thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, với lợi thế là một người được đào tạo chuyên ngành du lịch, Duy mong muốn vận động người dân từng bước chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, phát huy các giá trị làng nghề (nghề làm nước mắm, cá biển) gắn với hoạt động du lịch, qua đó tạo thêm sinh kế, việc làm và thu nhập.

Anh cũng kỳ vọng mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ du lịch, cùng xây dựng hình ảnh Sầm Sơn văn minh, thân thiện và mến khách.

Ông Lê Đăng Thống (69 tuổi, cán bộ hưu trí khu phố Bắc Sơn) cho biết qua công tác điều hành công việc, ông nhận thấy Duy còn trẻ nhưng rất tự tin, giải quyết công việc nhanh, đặc biệt là liên quan đến chuyển đổi số, công nghệ.

Anh Lê Văn Duy trao quà cho các học sinh trên địa bàn khu phố có thành tích tốt trong học tập - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, về kinh nghiệm, Duy vẫn cần phải hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt là công tác hòa giải trong nhân dân. "Chủ trương trẻ hóa cán bộ thôn, khu phố tôi cho rằng là một chính sách đúng đắn, chúng ta nên tạo cơ hội để người trẻ được dấn thân, góp phần xây dựng quê hương", ông Thống cho hay.

Nhận xét về người trưởng khu phố trẻ tuổi, bà Phạm Thị Bình, Bí thư Chi bộ khu phố Bắc Sơn, phường Sầm Sơn, cho biết việc đảm nhận vai trò trưởng khu phố tại địa bàn đông dân cư như Bắc Sơn vốn không dễ dàng, nhất là với một người còn rất trẻ như Duy.

Tuy nhiên, sau 4 tháng nhận nhiệm vụ, Duy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ và thái độ cầu thị trong công việc. Việc Duy hỗ trợ tra cứu thông tin liên quan đến thuế đất phi nông nghiệp vừa qua được nhân dân đánh giá cao.

"Dù vẫn còn những việc Duy cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, nhưng chúng tôi nhận thấy bạn ấy có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Nếu tiếp tục nỗ lực, cầu thị, tôi tin Duy sẽ đảm đương tốt công việc được giao", bà Bình nhận xét.

Anh Duy chia sẻ đây là công việc không hề đơn giản, điều quan trọng hơn cả là phải chứng minh được năng lực bằng chính công việc hằng ngày - Ảnh: THÀNH NAM

Mức phụ cấp đang còn thấp Kể từ khi làm công việc "vác tù và hàng tổng", anh Duy dành tới 15-16 giờ mỗi ngày để giải quyết công việc cho khu phố. Tuy nhiên, theo anh mức phụ cấp hiện rất thấp, trừ hết bảo hiểm anh còn được hưởng khoảng 4 triệu đồng/tháng. "Trước đây đi làm hướng dẫn viên du lịch, mỗi tháng thu nhập của tôi trên dưới 10 triệu đồng. Kể từ khi trở thành trưởng khu phố, mức lương có khoảng 6 triệu đồng, bảo hiểm xã hội chúng tôi phải đóng 100% nên chỉ thực hưởng khoảng 4 triệu. Thời gian tới, mong cơ quan chức năng có cơ chế đặc thù tăng mức phụ cấp hoặc xem xét hỗ trợ các khoản tiền đóng bảo hiểm, để đảm bảo đời sống cho đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay", Duy nói.

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