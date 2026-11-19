Cô Nguyễn Thị Nam Phương, giảng viên bộ môn quan hệ công chúng, ngành truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam (bên phải), cùng các sinh viên trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, nữ giảng viên 9X cho biết cô không cấm sinh viên sử dụng AI trong học tập, đồng thời bản thân cũng dùng công nghệ để bổ trợ cho việc giảng dạy.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi rõ rệt về mặt tâm thế khi đứng lớp. Ở đó, người giảng viên hướng đến việc truyền cảm hứng, tạo môi trường học tập thuận lợi để sinh viên phát huy thế mạnh và các kỹ năng.

Giảng viên cần sẵn sàng thảo luận, trao đổi cùng sinh viên

* Chị đánh giá thế hệ sinh viên hiện nay thay đổi như thế nào trong cách học tập và tương tác với giảng viên?

- Trước đây, các bạn ít có cơ hội đối chiếu, so sánh những gì giảng viên hay sách vở đề cập, đa phần nghe giảng bài một chiều. Ngày nay, sinh viên có thể tự tìm hiểu, tranh luận, đặt câu hỏi, nêu ý kiến với giảng viên - giúp việc học trở nên sinh động hơn. Họ có lợi thế rất lớn và việc học thuận tiện hơn nhờ công nghệ phát triển đa dạng.

Những thay đổi trên đòi hỏi thầy cô phải liên tục cập nhật tiến bộ công nghệ trong bài giảng của mình, và đứng lớp trong tâm thế sẵn sàng thảo luận, trao đổi với sinh viên.

* AI đang khiến sinh viên có thể tiếp cận kiến thức và giải quyết bài tập nhanh hơn bao giờ hết. Theo chị, điều này làm thay đổi bản chất của việc học tập như thế nào?

- Thực tế cho thấy sinh viên mới ra trường chính là đối tượng dễ bị tổn thương từ AI nhất, vì AI có thể hoàn thành các thao tác đơn giản và lặp lại. Các bạn cần hiểu sâu xa hơn về độ lợi - hại của AI mỗi khi sử dụng, xem đây là công cụ hỗ trợ học tốt hơn, không nên là người học thay.

Trong quá trình học, sinh viên còn trau dồi các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tinh thần kiên trì, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thất bại. Đây chính là những kỹ năng sẽ theo các bạn suốt đời, dù ở vị trí hay ngành nghề nào.

Mặt khác, dù AI phát triển đến đâu, mấu chốt khi đi làm vẫn là con người. Điều này đặc biệt quan trọng trong một số ngành nghề liên quan chặt chẽ đến văn hóa, lịch sử địa phương và sự tinh tế, thấu hiểu cảm xúc con người như ngành truyền thông.

* Khi sinh viên có thể dùng AI gần như mọi lúc, đâu là vai trò của giảng viên?

- Vai trò của giảng viên chuyển từ người truyền đạt kiến thức thành người hướng dẫn và kiến tạo môi trường học tập, khơi gợi cảm hứng học hỏi cho sinh viên.

Là người đi trước, thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong học thuật và công việc để chia sẻ với sinh viên. Ở tuổi 18 - 20, các bạn cần có những tấm gương "người thật, việc thật" để tạo động lực phấn đấu, và thầy cô nên là một trong những tấm gương đó.

Lớp học không còn là nơi để sinh viên nghe giảng, đọc chép đơn thuần, mà trở thành môi trường để thảo luận và tư duy phản biện, được thầy cô hướng dẫn phương pháp tiếp cận hợp lý và gợi ý điều chỉnh khi cần thiết.

Cô Nam Phương làm MC trong một buổi thuyết trình của sinh viên mà mình giảng dạy - Ảnh: NVCC

Giảng viên Nam Phương (thứ 4 từ phải qua) trong buổi chia sẻ bài làm cuối khóa của sinh viên - Ảnh: NVCC

Khi lạm dụng AI, các bạn có thể nhanh chóng làm xong bài tập để “đối phó” với giảng viên, nhưng cũng tước đi cơ hội được làm sai và học hỏi từ chính sai lầm để tiến bộ. Sự đồng hành, hướng dẫn và cảm thông của giảng viên, cùng không khí lớp học sẽ luôn là những yếu tố con người mà công nghệ không thể thay thế được. Cô Nguyễn Thị Nam Phương, giảng viên bộ môn quan hệ công chúng, ngành truyền thông chuyên nghiệp (Đại học RMIT Việt Nam)

Xem sinh viên là đồng nghiệp, đối tác tương lai

* Trong 3 - 5 năm tới, một lớp học đại học sẽ khác lớp học truyền thống ngày nay ở những điểm nào? AI sẽ hiện diện đến đâu?

- Trong tương lai, lớp học đại học sẽ xem AI như một công cụ thiết yếu trong việc dạy và học. Giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên cách thao tác, đánh giá sản phẩm mà AI tạo ra, dựa trên lý thuyết và kỹ năng sử dụng AI.

Ngoài ra, giảng viên cũng sẽ tạo điều kiện để sinh viên thảo luận với nhau về sản phẩm của AI. Sinh viên cần biết cách làm chủ AI chứ không để AI "học hộ" mình.

Tôi cũng tin rằng khi công nghệ như AI càng phát triển, những cách làm việc trực tiếp, thủ công cũng sẽ quay lại. Đó có thể là kiểm tra trên lớp, thi vấn đáp, thuyết trình, làm việc nhóm và viết tay.

* Những giảng viên đang đứng trước sự thay đổi rất nhanh của AI và thế hệ sinh viên mới cần chuyển mình ra sao?

- Về công nghệ, cần chia sẻ rất rõ với sinh viên những quy tắc sử dụng công nghệ hiệu quả mà không trở thành "học hộ". Tôi sử dụng slide bài giảng, nhưng vẫn viết bảng, và hoạt động trong lớp luôn có sự xen kẽ giữa viết tay, dùng máy móc, làm bài cá nhân và thảo luận nhóm.

Về việc tạo môi trường học tập, cần khuyến khích các bạn đặt câu hỏi, thảo luận với nhau và đối thoại, miễn sao những cuộc tranh luận diễn ra trên tinh thần tôn trọng và cầu tiến.

Giảng viên cần tôn trọng suy nghĩ và chính kiến riêng của các bạn, không nên xem sinh viên là "cô bé, cậu bé mới lớn" mà là các đồng nghiệp, đối tác tương lai của mình, từ đó xem việc tranh luận, bày tỏ quan điểm là hết sức bình thường.

Giảng viên cũng cần chú trọng tìm hiểu ví dụ thực tế từ cuộc sống xung quanh, từ kinh nghiệm bản thân, cũng như mời khách mời để làm bài giảng sinh động hơn, đồng thời mang lại những kết nối giá trị cho sinh viên.

Giảng viên cần liên tục phát triển bản thân Nam Phương chia sẻ, sau mỗi bài giảng, cô luôn rút kinh nghiệm xem chỗ nào tốt và chưa tốt để cải thiện. Ngoài yêu cầu chuyên môn, Phương muốn sinh viên cảm nhận được tinh thần liên tục học hỏi và cải thiện trong công việc. "Với tâm thế giảng viên cần 'làm gương' cho sinh viên, tôi quan niệm rằng sinh viên không chỉ học từ giảng viên trong những bài giảng, mà còn qua hành động, thái độ của mình trong các tình huống khác nhau - kể cả những tình huống nhỏ nhặt nhất. Ví dụ khi máy tính bị hỏng hay mạng WiFi trục trặc lúc giảng bài, giảng viên xử lý thế nào? Đây là bài học thiết thực về cách xử lý tình huống. Hoặc khi giảng viên lỡ nói sai điều gì đó thì có mạnh dạn xin lỗi và đính chính hay không?", cô giải thích. "Giảng viên cần trở thành những 'tấm gương' và bài học thực tế cho sinh viên. Những kỹ năng muốn sinh viên học hỏi, bản thân mình cũng cần thể hiện và trau dồi chính kỹ năng đó. Đây là áp lực, cũng là động lực để mỗi giảng viên cần liên tục phát triển bản thân", cô nói thêm.