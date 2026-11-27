Khuất Văn Hoàng (bên phải) đã phục dựng hơn 13.000 chân dung liệt sĩ, trao cho các gia đình - Ảnh: NVCC

Khuất Văn Hoàng là đại biểu Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra trong 2 ngày 28, 29-11 tại TP.HCM

2h sáng và cuộc gọi đẫm nước mắt từ gia đình liệt sĩ

Năm 2021, giữa đại dịch COVID-19, Khuất Văn Hoàng, khi ấy là sinh viên thiết kế đồ họa, bắt đầu nhận chỉnh sửa, phục hồi ảnh thờ miễn phí cho các gia đình không thể ra ngoài. Cậu chia sẻ công việc lên mạng xã hội.

Khuất Văn Hoàng là phó nhóm phục dựng ảnh Skyline - Ảnh: NVCC

Một ngày, Hoàng nhận được tin nhắn nhờ phục dựng ảnh liệt sĩ. Suốt nhiều năm, gia đình đã tìm đến nhiều nơi nhưng đều bất thành vì bức ảnh hư hỏng quá nặng. Hoàng nhận lời giúp đỡ.

Đến khoảng 2h sáng, bức ảnh hoàn thànhh. Hoàng gửi cho gia đình xem, không ngờ một lúc sau điện thoại đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, gia đình đang ngồi cùng nhau, xúc động khi lần đầu sau nhiều năm có thể nhìn lại gương mặt người thân rõ ràng đến vậy.

"Những giọt nước mắt ấy thôi thúc mình tiếp tục công việc này", Hoàng kể.

Sau 5 năm, cậu cùng nhóm Skyline đã phục dựng hơn 13.000 di ảnh, đưa những gương mặt từng mờ nhòe trong ký ức về với gia đình.

Thời gian đầu chưa có AI hỗ trợ, Hoàng và các thành viên phải phục dựng hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt và quân phục. Mỗi bức ảnh có thể mất từ một ngày đến vài tháng mới xong.

Những di ảnh cũng như một tấm lòng biết ơn từ thế hệ trẻ tới quá khứ, và chúng mình muốn kết nối giữa quá khứ và hiện tại.



KHUẤT VĂN HOÀNG - Phó nhóm phục dựng ảnh Skyline

3 ngày lỡ hẹn, mẹ dang dở mong ước hơn nửa thế kỷ

Hoàng trao di ảnh cho thân nhân liệt sĩ tại Phú Thọ cũ - Ảnh: NVCC

Năm 2023, trong chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương (cũ), nhóm Skyline phục dựng, trao di ảnh liệt sĩ cho các gia đình, trong đó có bức chân dung dành tặng người mẹ hơn nửa thế kỷ mong ngóng được nhìn lại mặt con.

Ngày mang bức ảnh đến trao tận nhà, Hoàng cùng các thành viên chỉ thấy căn nhà phủ một vẻ lặng lẽ, u buồn. Hỏi thăm người mẹ, cậu bàng hoàng biết bà đã qua đời ba ngày trước, để lại niềm mong ngóng gặp lại con mãi dang dở.

“Ngay lúc đó, bản thân mình như chết lặng. Mình tự trách tại sao không thể làm nhanh hơn để mang ảnh về kịp cho mẹ”, Hoàng nghẹn ngào.

Nỗi day dứt nhắc Hoàng cùng nhóm: “Phải làm nhiều hơn, nhanh hơn, bởi những người mẹ, người thân của các liệt sĩ đều ở tuổi xế chiều. Thời gian không chờ đợi ai. Chậm một ngày có thể lỡ mất cơ hội đoàn tụ mãi mãi”.

Hoàng kể về chuyện tình của cô Hóa (Hà Tĩnh) và liệt sĩ Nguyễn Mai Tán. Trước ngày lên đường ra chiến trường năm 21 tuổi, bác và cô đã có tình cảm với nhau. Đến năm 23 tuổi, cô mới có dịp gặp lại bác một lần, rồi sau đó nhận tin bác hy sinh.

Cô không đi bước nữa, lặng lẽ chờ người mình thương. Dù chưa từng có đám cưới hay danh phận chính thức, cô vẫn xem gia đình bác như người thân, thường xuyên lui tới và thắp hương suốt nhiều năm.

Ở tuổi 80, cô vẫn sống một mình, giữ trọn tình cảm với người liệt sĩ năm xưa.

Hoàng còn giúp thân nhân liệt sĩ thời bình thực hiện ước nguyện có ảnh gia đình trọn vẹn.

Đó là trường hợp Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tối 17-4-2025.

Thấu hiểu tâm nguyện của gia đình, Hoàng cùng các thành viên Skyline nhận lời ghép ảnh, tái hiện khoảnh khắc cả nhà sum vầy bên người đã khuất. Ngày nhận ảnh, cả gia đình lặng người. Người cha cố kìm nén xúc động, người mẹ run lên khi thấy hình ảnh con trai trở về trong khung hình gia đình.

Đưa những câu chuyện lịch sử đến gần người trẻ

Khuất Văn Hoàng chia sẻ hành trình ấy trên TikTok và Facebook. Hiện tài khoản Facebook cá nhân của Hoàng có khoảng 280.000 người theo dõi, fanpage và kênh TikTok đều đạt hơn 220.000 người theo dõi. Riêng TikTok, các video đã thu hút hơn 8,4 triệu lượt thích.

"Là người trẻ, mình nghĩ lịch sử không chỉ nằm trên sách vở mà còn hiện diện trong mỗi nơi mình đến, mỗi câu chuyện mình nghe", Hoàng nói.

Trong các video, Hoàng kể về cuộc đời người đã hy sinh, ký ức của thân nhân và khoảnh khắc trao di ảnh. Những giọt nước mắt, phút nghẹn ngào đều được ghi lại tự nhiên, không sắp đặt, để giữ trọn cảm xúc của gia đình.

Qua những thước phim, Khuất Văn Hoàng mong lịch sử đến gần hơn với người trẻ, giúp họ hiểu giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cậu cũng hy vọng những gia đình chưa có di ảnh liệt sĩ biết đến nhóm để được hỗ trợ.

Từ hành trình của Skyline, ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ tham gia phục dựng ảnh, nối dài hành trình tri ân ấy.

Thúy Ngân (23 tuổi, bạn của Hoàng) nhận xét Hoàng tốt bụng, tình cảm, hiếu thảo và có trách nhiệm, đôi khi hơi khó tính vì luôn muốn mọi việc chỉn chu. Ngân ấn tượng với sự tỉ mỉ, tận tâm của Hoàng, cậu luôn dành sự kiên nhẫn, trân trọng từng bức ảnh để an ủi thân nhân.

Vợ liệt sĩ Trần Anh Tố (Hưng Yên) đón nhận di ảnh chồng được phục dựng - Ảnh: NVCC

Khuất Văn Hoàng là 1 trong 99 đại biểu được mời dự Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức, diễn ra tại TP.HCM ngày 28 và 29-11.