Chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng "thắp lửa" phố cổ Đồng Văn - Ảnh: NVCC

Khác hẳn vẻ yên tĩnh, trầm mặc ban ngày, buổi tối phố cổ Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) sôi động như lễ hội. Hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương nắm tay nhau nhảy trong ánh lửa và điệu nhạc sôi động với sự "chỉ huy" của Sùng Mạnh Hùng.

Phố cổ Đồng Văn trở thành "Thị trấn khiêu vũ"

Khách đến Đồng Văn không phân biệt ngôn ngữ, màu da, cùng khiêu vũ theo nhịp nhạc - Ảnh: VŨ TUẤN

Từ chập tối, nhiều người đã đến phố cổ Đồng Văn chờ nhóm bạn trẻ Sùng Mạnh Hùng chuẩn bị loa, thắp đèn, mở nhạc để giao lưu văn nghệ. Các quán cà phê có "view" phố cổ chật kín khách.

20h, nhạc nổi lên. Anh chàng người Mông Sùng Mạnh Hùng gọi "Mọi người ơi!". Đám đông hô vang đáp lại. Hàng trăm người say sưa nhảy với nhau trong nhịp nhạc.

Từ khách nước ngoài, thanh niên trẻ, đến các cô bác lớn tuổi, không phân biệt ngôn ngữ, màu da nắm tay nhau nhảy bên ánh lửa. Không khí sôi động, những người lạ có khi cách nhau nửa vòng trái đất nắm tay nhau cười vui như đã thân quen tự thuở nào.

Daniel - thanh niên người Úc - vừa choáng ngợp vừa bất ngờ hòa cùng điệu nhạc với chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng. Daniel và nhóm bạn biết đến Sùng Mạnh Hùng và những đêm lửa trại qua mạng xã hội.

Phố cổ Đồng Văn sôi động như lễ hội mỗi tối - Ảnh: VŨ TUẤN

Anh cùng nhóm bạn trải nghiệm du lịch trên cung đường “Hà Giang Loop”, điểm dừng chân được nhóm bạn mong chờ chính là phố cổ Đồng Văn.

“Không gì tuyệt vời hơn! - Daniel nói - Tôi được uống “nước nói” (rượu) với thanh niên trong bản, rồi ra đây nhảy cùng chàng trai này. Mọi người rất vui vẻ, những người không quen biết nắm tay nhau khiêu vũ trong ánh lửa. Tôi thích vậy!”.

Buổi tối ở phố cổ Đồng Văn, khách du lịch không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ nắm tay nhau trong ánh lửa trại, cùng nhảy theo điệu nhạc sôi động. Cùng hát “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”..., cùng nhảy với những thanh niên trong trang phục truyền thống của người Mông.

Những clip đầy năng lượng của Sùng Mạnh Hùng, của khách du lịch lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Điệu nhảy từ trên nương của Sùng Mạnh Hùng

Chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng luôn được khách yêu mến - Ảnh: NVCC

Buổi tối khiêu vũ ở phố cổ Đồng Văn chỉ 2 tiếng đồng hồ. Giờ đầu tiên là giai điệu của âm nhạc dân gian, 30 phút lửa trại và 30 phút nhảy cùng Sùng Mạnh Hùng.

Nhóm bạn trẻ có 5 - 7 người, Hùng là hoạt náo viên, chàng trai người Giáy Lý Đức Duy dẫn chương trình. Đêm cuối tuần sẽ có thêm học sinh tham gia.

Chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng không chỉ có năng khiếu âm nhạc, khiêu vũ hay "bắn" tiếng Anh như gió mà năng lực đặc biệt của anh là gắn kết mọi người.

Anh kéo tay một anh bạn vừa ra khỏi đám đông vào giữa. Anh bạn người nước ngoài lập tức mất hết ngại ngùng, "cháy" hết mình trong nhịp nhạc.

Du khách "cháy" hết mình ở phố cổ Đồng Văn - Ảnh: VŨ TUẤN

Anh chàng trong trang phục Mông truyền thống, gương mặt luôn tươi cười thân thiện khiến ai cũng như thân quen. Hùng tràn đầy năng lượng, tích cực và thân thiện. Chính vì thế mà những video của anh luôn bùng nổ trước hàng nghìn video khiêu vũ khác trên mạng xã hội.

Hùng kể, trước đây anh và nhóm bạn học sinh biểu diễn văn nghệ dân gian, nhảy ở homestay quanh khu vực Đồng Văn.

Năm 2021, anh đang công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ), anh đưa sáng kiến "Hoạt động Văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế trên địa bàn xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang".

Sáng kiến được cơ quan chuyên môn huyện Đồng Văn lúc bấy giờ đánh giá cao. Hùng trực tiếp đề xuất, xây dựng và tổ chức duy trì hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng.

Hoạt động lửa trại gắn với trải nghiệm văn hóa du lịch địa phương tại phố cổ Đồng Văn là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động do Hùng đề xuất.

Từ một hoạt động sinh hoạt cộng đồng, Hùng chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức, kết hợp giao lưu văn nghệ, văn hóa truyền thống, trải nghiệm đời sống địa phương và quảng bá hình ảnh quê hương đến du khách.

Chàng trai người Mông trở thành người kết nối người dân, đoàn viên, thanh niên với du khách trong nước và quốc tế. Anh còn dùng mạng xã hội để lan tỏa hoạt động khiến những đêm lửa trại ngày càng có sức hút.

Sùng Mạnh Hùng trong trang phục Mông truyền thống truyền lửa cho du khách - Ảnh: VŨ TUẤN

Hoạt động có quyên góp tiền để dành lại giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chi phí thuê củi, vật dụng để biểu diễn. Những buổi giao lưu đông dần, anh ghi lại video đăng lên mạng xã hội. Những video khiêu vũ đầy năng lượng của anh khiến khách du lịch phát cuồng.

Phố cổ Đồng Văn trở thành một điểm hẹn văn hóa. Ban ngày, khách du lịch đi khám phá, đi chơi ở các cung đường, các thôn bản. Tối đến họ hẹn nhau ở phố cổ Đồng Văn, cùng giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, cùng hát, cùng nhảy...

Sùng Mạnh Hùng nhảy cùng du khách - Ảnh: NVCC

Khách nước ngoài, khách trong nước, không phân biệt ngôn ngữ, màu da cùng nắm tay nhau hát “Nối vòng tay lớn”... những buổi khiêu vũ, những đêm hội ấy rất khó tìm được ở nơi nào khác Đồng Văn.

“Tôi mong muốn sau những đêm hội như thế này sẽ có nhiều bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, nhiều người đến với Việt Nam và Đồng Văn hơn nữa” - Sùng Mạnh Hùng nói.

Chủ tịch xã Đồng Văn Phạm Văn Nam cho hay điều bất ngờ là điệu nhảy của chàng thanh niên Sùng Mạnh Hùng biến tấu những động tác lao động của người Mông trên cao nguyên đá kết hợp với điệu nhạc. Người xem có thể nhận thấy những động tác như se lanh, xay gạo, tra ngô... được khách du lịch đón nhận rất tích cực.

"Đảng bộ xã Đồng Văn đánh giá cao hoạt động lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ do Trung tâm dịch vụ công tổ chức, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Sùng Mạnh Hùng. Nhu cầu của khách du lịch, nhất là khách nước ngoài, rất thích những hoạt động như thế này" - ông Nam nói.

Theo chủ tịch xã Đồng Văn, hoạt động ở phố cổ được quy định đến 22h, xã dành một khu vực riêng quy hoạch thành "không gian diễn xướng". Ở đó các hoạt động lửa trại, giao lưu văn nghệ được hoạt động suốt đêm.



Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng giải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2026" Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp và giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho Sùng Mạnh Hùng. Sùng Mạnh Hùng nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026 - Ảnh: ĐĂNG HẢI Sáng kiến "Hoạt động Văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế trên địa bàn xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang" của Sùng Mạnh Hùng thu hút nhiều thanh niên tham gia. Từ sáng kiến này, anh giúp nhiều thanh niên, học sinh xã Đồng Văn trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu, phục vụ và trải nghiệm cùng du khách. Họ có thêm cơ hội học tập, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập. Đồng thời, việc được giới thiệu những giá trị văn hóa của chính dân tộc mình cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc. Sáng kiến của anh Hùng đã tạo không gian để du khách tìm hiểu văn hóa các dân tộc vùng cao, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.

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