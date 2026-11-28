Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai - Ảnh: B.S.

Ngày 28-11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này đang thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lập thủ tục ban hành quyết định thu hồi số tiền vi phạm về thuế phát hiện qua thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính, mua sắm phục vụ công tác khám chữa bệnh và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, thuộc Sở Y tế.

Qua thanh tra, phát hiện giai đoạn 2021 - 2025, bệnh viện phát sinh nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng bãi giữ xe, căn tin, quầy bán tạp hóa, máy bán hàng tự động… với tổng doanh thu hơn 17 tỉ đồng.

Với khoản thu này, kiểm tra cho thấy đơn vị hạch toán chưa đầy đủ nguồn thu phát sinh từ các hoạt động dịch vụ và xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là không đúng quy định.

Đoàn thanh tra xác định đơn vị chưa kịp thời kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động dịch vụ giai đoạn trên với tổng số tiền 105,8 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2023 tới nay, bệnh viện ký hợp đồng với Công ty TNHH Gene Solutions Lab phân phối dịch vụ phân tích, xét nghiệm. Trong đó, phát sinh chi phí dịch vụ gói xét nghiệm BabySure giá 513.000 đồng/ca được bệnh viện hạch toán năm 2024 là hơn 1 tỉ đồng và năm 2025 là hơn 984 triệu đồng.

Thanh tra phát hiện bệnh viện tổ chức cung cấp và thu tiền giá dịch vụ gói BabySure với giá 513.000 đồng/ca đúng bằng giá dịch vụ do công ty cung cấp khi chưa thực hiện xây dựng giá, quyết định ban hành giá và kê khai, niêm yết giá dịch vụ theo yêu cầu là không đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, việc bệnh viện ký kết và thực hiện trực tiếp hợp đồng với công ty trên khi chưa thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu là không đảm bảo quy định.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn có trách nhiệm thu hồi và nộp lại số tiền hơn 105 triệu đồng do chưa kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm. Rà soát, xây dựng giá, ban hành quyết định giá và kê khai, niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Trung tâm Y tế Quy Nhơn chi phúc lợi sai nguồn 2,5 tỉ đồng Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Kết quả xác định Trung tâm Y tế Quy Nhơn đã sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi các hoạt động phúc lợi sai nguồn với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Đồng thời, thực hiện hoàn trả kinh phí phụ cấp ưu đãi theo nghề 20% đối với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn bằng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng là không đúng quy định. Trung tâm cũng kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thu dịch vụ với tổng số tiền hơn 58 triệu đồng. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện một số vi phạm khác trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế của trung tâm.

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