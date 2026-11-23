Bị cáo Đào Minh Thọ (áo trắng, bìa phải) và các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Theo đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Trịnh Trác Nhiên 18 năm tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế và đưa hối lộ.

Cựu cán bộ Thuế cơ sở 3, TP.HCM Nguyễn Thành Nghĩa bị phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Đối với bị cáo Đào Minh Thọ, tòa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Do bị cáo còn phải chấp hành bản án cũ 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ phạt tiền đến 7 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, tài chính.

Các bị cáo đã thành lập nhiều công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế để mua bán hóa đơn khống, trốn thuế, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

Trong đó, Đào Minh Thọ giữ vai trò chủ mưu. Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo quanh co, chối tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Đối với Trịnh Trác Nhiên, HĐXX đánh giá bị cáo giữ vai trò chính, phạm nhiều tội danh nên cần xử lý nghiêm.

Riêng bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa, HĐXX ghi nhận bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Trước đó, theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên sử dụng giấy tờ tùy thân mượn của người khác hoặc mua trên mạng để thành lập 51 công ty "ma". Thông qua các pháp nhân này, Nhiên cùng đồng phạm xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỉ đồng.

Trong phạm vi vụ án, Nhiên bị xác định chịu trách nhiệm về hơn 3.900 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 36 tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động mua bán hóa đơn, năm 2020, Nhiên móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức Thuế cơ sở 3, TP.HCM, tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng.

Đổi lại, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty "ma" tại địa bàn quận 3 cũ, đồng thời hướng dẫn cách hoạt động để tránh bị phát hiện trên hệ thống quản lý thuế.