Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (cựu cán bộ Thuế Cơ sở 3, TP.HCM) - Ảnh: A.X.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Trác Nhiên từ 19-21 năm tù về ba tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, đưa hối lộ và trốn thuế.

Bị cáo Đào Minh Thọ (53 tuổi) bị đề nghị mức án từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (cựu cán bộ Thuế Cơ sở 3, TP.HCM) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ phạt tiền đến 6 năm tù.

Lập hàng trăm công ty ma, xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn khống

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2021, Đào Minh Thọ tham gia mua bán hóa đơn khống với Bùi Văn Bảo (đã bị xét xử trong một vụ án khác).

Thọ mua hàng trăm hóa đơn từ các doanh nghiệp do Bảo và một người khác quản lý, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 154 tỉ đồng, sau đó bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Thọ tiếp tục lập đường dây riêng, sử dụng căn cước công dân của người khác để thành lập 57 doanh nghiệp "ma". Các công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhưng được sử dụng để xuất bán hơn 9.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 1.770 tỉ đồng.

Tính cả hoạt động trước đó, Thọ bị xác định tham gia mua bán hơn 9.600 hóa đơn khống, tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Trong số này, cơ quan điều tra xác định Thọ thu lợi từ việc mua bán hơn 2.200 hóa đơn. Hơn 7.390 hóa đơn còn lại được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2.

Do Thọ không thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được để làm rõ vai trò của bị cáo.

Bị cáo Trịnh Trác Nhiên - Ảnh: A.X.

Ở nhánh thứ hai, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc điều hành đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn hơn.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Nhiên sử dụng giấy tờ tùy thân mượn của người khác hoặc mua trên mạng để thành lập 51 công ty "ma". Thông qua các pháp nhân này, Nhiên cùng đồng phạm xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỉ đồng.

Trong phạm vi vụ án, Nhiên bị xác định chịu trách nhiệm về hơn 3.900 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 36 tỉ đồng. Hơn 43.100 hóa đơn còn lại được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2.

Cơ quan công tố xác định có hơn chục nhân viên giúp sức cho Nhiên. Ngoài ra, 11 người mua hóa đơn khống từ đường dây này, trong đó có nhiều giám đốc, người đại diện và kế toán doanh nghiệp, bị truy tố về các tội danh liên quan.

Cựu cán bộ thuế nhận 3,8 tỉ

Cũng theo cáo trạng, để che giấu hoạt động mua bán hóa đơn, năm 2020 Nhiên móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức Thuế Cơ sở 3, TP.HCM.

Nghĩa bị cáo buộc hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty "ma" tại địa bàn quận 3 cũ, đồng thời không kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp này giải trình về việc sử dụng hóa đơn khống.

Nghĩa còn hướng dẫn các công ty chỉ xuất hóa đơn trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động để tránh bị phát hiện trên hệ thống quản lý thuế.

Đổi lại, Nhiên nhiều lần đưa hối lộ cho Nghĩa với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 10-2024 đến tháng 2-2025, Nhiên còn đưa 3,9 tỉ đồng và 123.000 USD (tương đương hơn 3,1 tỉ đồng) cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, để nhờ tìm người đưa hối lộ nhằm giúp mình không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi của hai người này đã được cơ quan tố tụng xử lý trong một vụ án khác.