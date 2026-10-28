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Bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 8,6 tỉ

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Một bị can ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) bị cáo buộc có hành vi mua bán trái phép 122 hóa đơn, với tổng số tiền trên 8,6 tỉ đồng.

Bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 8,6 tỉ - Ảnh 2.

Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, ở tổ 4, khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2022 đến năm 2024, Nhung đã mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân, với tổng giá trị trên 8,6 tỉ đồng. 

Qua đó Nhung đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố một bị can ở An Giang vì mua bán trái phép 122 hóa đơn, số tiền trên 8,6 tỉ đồng - Ảnh 2.Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020-2025, các bị can đã thành lập hơn 200 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá trên 20.000 tỉ đồng.

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CHÍ CÔNG - HOÀNG ĐÔ
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    Chủ đề: cấm đi khỏi nơi cư trú thu lợi bất chính thu nộp ngân sách bán hóa đơn trái phép Công an tỉnh An Giang

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