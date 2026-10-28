Bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 8,6 tỉ

Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, ở tổ 4, khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2022 đến năm 2024, Nhung đã mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân, với tổng giá trị trên 8,6 tỉ đồng.

Qua đó Nhung đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

