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Dùng căn cước công dân thất lạc lập công ty ‘ma’, bán hơn 9.000 hóa đơn khống

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Sáng 16-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Đào Minh Thọ (53 tuổi), Trịnh Trác Nhiên (48 tuổi) cùng 40 đồng phạm về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Dùng căn cước công dân thất lạc lập công ty ‘ma’, bán hơn 9.000 hóa đơn khống - Ảnh 2.

Bị cáo Đào Minh Thọ (áo trắng, bìa trái) và các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Lập hơn 100 công ty "ma", mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Đào Minh Thọ giúp sức cho Bùi Văn Bảo (đã bị xét xử trong vụ án khác) mua 377 hóa đơn khống của 42 doanh nghiệp do Đỗ Duy Linh (bị can trong vụ án khác) quản lý, sau đó bán lại cho nhiều người. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn này hơn 107 tỉ đồng.

Từ năm 2020 đến 2021, Thọ tiếp tục mua hơn 280 hóa đơn khống, tổng giá trị hơn 47 tỉ đồng, từ 16 công ty của Bảo để bán lại cho một số doanh nghiệp.

Đến giai đoạn 2020-2023, Thọ mở đường dây riêng, sử dụng căn cước công dân của những người bị mất, thất lạc để thuê dịch vụ thành lập, thay đổi thông tin doanh nghiệp. 

Thọ mua phôi hóa đơn, phần mềm xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số, qua đó thành lập 57 doanh nghiệp "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các doanh nghiệp này, Thọ xuất bán trái phép hơn 9.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 532 công ty, cơ quan, tổ chức với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.770 tỉ đồng.

Tính cả số hóa đơn tham gia mua bán cho Bảo và số hóa đơn do đường dây riêng xuất bán, Thọ bị xác định đã bán trái phép hơn 9.600 hóa đơn khống, với tổng số tiền trước thuế hơn 1.929 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Thọ không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép hơn 2.200 trong tổng số 9.600 hóa đơn khống. Trong đó, Thọ trả cho Bảo hơn 380 triệu đồng.

Đối với hơn 7.390 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ, xử lý trong giai đoạn 2. Có 22 người mua bán trái phép hóa đơn từ Thọ bị truy tố về tội trốn thuế.

Xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống, trị giá hơn 4.180 tỉ đồng

Ở nhánh khác của vụ án, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc điều hành đường dây mua bán hóa đơn khống với giá trị lớn hơn đường dây của Thọ.

Theo cáo trạng, nhận thấy việc mua bán hóa đơn khống mang lại khoản lợi lớn, từ năm 2020 đến 2023, Nhiên sử dụng chứng minh nhân dân mượn của nhiều người hoặc mua trên mạng để đăng ký thành lập 51 công ty "ma".

Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên cả nước. Kết quả điều tra xác định Nhiên và đồng phạm đã xuất bán trái phép hơn 47.000 hóa đơn cho 431 công ty, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỉ đồng.

Trong phạm vi vụ án, Nhiên bị xác định chịu trách nhiệm về hơn 3.900 hóa đơn trong tổng số hơn 47.000 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 36 tỉ đồng. Hơn 43.100 hóa đơn khống còn lại được cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong giai đoạn 2.

Tham gia giúp sức cho Nhiên có hơn chục nhân viên. Ngoài ra, 11 người mua hóa đơn khống từ đường dây này, trong đó có nhiều giám đốc, người đại diện và kế toán doanh nghiệp, cũng bị truy tố.

Cựu công chức thuế nhận hối lộ hơn 3,8 tỉ đồng

Để che giấu hoạt động xuất bán hóa đơn, năm 2020 Nhiên bị cáo buộc móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức thuế Cơ sở 3, TP.HCM.

Theo cáo trạng, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty "ma" trên địa bàn quận 3 cũ, đồng thời không kiểm tra, yêu cầu các công ty này giải trình về hóa đơn khống.

Nghĩa còn yêu cầu các công ty chỉ được xuất hóa đơn khống trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động nhằm tránh bị phát hiện trên phần mềm quản lý của Tổng cục Thuế.

Đổi lại, Nhiên đã nhiều lần đưa hối lộ cho Nghĩa tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng.

Ngoài khoản tiền này, từ tháng 10-2024 đến tháng 2-2025, Nhiên còn đưa 3,9 tỉ đồng và 123.000 USD (hơn 3,1 tỉ đồng) cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, để tìm người đưa hối lộ nhằm giúp Nhiên không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Mãi và Giang không đưa hối lộ cho ai mà chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi của hai người này đã được các cơ quan tố tụng xử lý trong một vụ án khác.

Dùng căn cước công dân thất lạc lập công ty ‘ma’, bán hơn 9.000 hóa đơn khống - Ảnh 2.Đồng Tháp triệt phá đường dây lập công ty ma, mua bán hóa đơn trị giá hàng ngàn tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn, với tổng giá trị hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

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TUYẾT MAI
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