Các bị cáo Phương, Trung, Minh tại tòa - Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 23-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Võ Hoàng Trung (cựu cán bộ thuế) 20 năm tù, Lê Nguyễn Duy Phương 13 năm tù và Phạm Ngọc Minh 3 năm tù, cùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các công ty số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định do bị cáo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nên để làm rõ bị cáo Trung có phạm tội hay không, hội đồng xét xử phải tổng hợp từ các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa.

Theo đó tòa trích dẫn lời khai của hai bị cáo Phương, Minh và các doanh nghiệp là bị hại trong vụ án liên quan đến hành vi phạm tội của Trung...

Để chứng minh lời khai của mình thì bị cáo Phương đã cung cấp các file ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa Trung và Phương thể hiện Trung chỉ đạo bị cáo về các hoạt động của công ty. Các file ghi âm này đã giám định xác định là giọng nói của Trung và Phương.

Bị cáo Trung trong nhiều lần ra tòa đều không thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc - Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra tòa cũng xác định năm 2017, Trung liên hệ hai cán bộ thuế Cần Thơ đã về hưu để thuê chứng chỉ hành nghề nhằm đủ điều kiện thành lập đại lý thuế, sau đó Trung giao cho Phương làm Giám đốc công ty vào năm 2020.

Hội đồng xét xử xác định vai trò của bị cáo Trung là chủ mưu cầm đầu, bản thân bị cáo lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao đối với cán bộ công chức ngành thuế khi kiểm tra đối với doanh nghiệp để tiêu cực, vụ lợi cho bản thân.

Hành vi của bị cáo Trung làm ảnh hưởng tính đúng đắn, công tâm, minh bạch của người thực thi công vụ; ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân vào hoạt động của người có chức vụ, quyền hạn.

Bị cáo Phương có vai trò sau bị cáo Trung. Số tiền bị cáo đã nhận giúp Trung là hơn 1 tỉ, nên tòa xác định bị cáo phạm tội thuộc khoản 4, chứ không phải khoản 2 như viện kiểm sát truy tố.

Minh nhận tiền hơn 100 triệu đồng nên được xác định là đồng phạm với Trung.

Trước đó tại các phiên tòa, bị cáo Trung đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết; hai bị cáo Phương và Minh thừa nhận hành vi phạm tội và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, thời điểm Trung đang là công chức ngành thuế của Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền (nay là Thuế cơ sở 2) nhưng lại chỉ đạo thành lập, điều hành hoạt động, quyết định mọi giao dịch liên quan Công ty đại lý thuế Miền Tây (do Phương làm Giám đốc), Công ty Tây Nam (Minh làm nhân viên).

Hành vi này đã vi phạm việc công chức không được làm, vi phạm trong việc thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Trung lợi dụng là công chức ngành thuế khi tham gia các đoàn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; lợi dụng việc kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp, làm việc với doanh nghiệp để đưa ra các thông tin về lỗi vi phạm, mức phạt, truy thu thuế cao, gây khó dễ rồi gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra thuế và bao đóng tiền thuế, tiền phạt sau kiểm tra.

Đồng thời đặt vấn đề, gợi ý nhận làm báo cáo thuế, quyết toán trọn gói, rồi chuyển địa chỉ kinh doanh khai báo thuế về địa chỉ thuộc địa bàn quản lý thuế để thuận lợi cho việc quản lý, đăng ký kiểm tra quyết toán thuế.

Cáo trạng quy kết từ năm 2022 đến năm 2024, Trung đã chiếm đoạt của 9 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Hai bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trung.