Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Các bị cáo Danh Nghi (31 tuổi), Phạm Xuân Công (30 tuổi), Đặng Thanh Hưng (31 tuổi), Phạm Ngọc Bình (29 tuổi), Huỳnh Ngọc Cho (38 tuổi), Nguyễn Chí Nguyện (29 tuổi), Đoàn Văn Tiến (30 tuổi), Huỳnh Ngọc Sinh (40 tuổi) và Huỳnh Ngọc Có (36 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Danh Nghi và Phạm Xuân Công được xác định là người tổ chức, thực hiện việc tráo đổi heo. Các bị cáo còn lại tham gia với vai trò tài xế, phụ xe vận chuyển heo hoặc giúp sức cho nhóm này.

Cáo trạng xác định Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam ký hợp đồng vận chuyển heo từ các trại chăn nuôi, trung tâm bán heo đến những địa điểm do công ty chỉ định.

Lợi dụng quá trình vận chuyển, các tài xế Huỳnh Ngọc Cho, Huỳnh Ngọc Sinh, Huỳnh Ngọc Có đã móc nối với Nghi và Công để tráo heo có trọng lượng lớn của Công ty C.P thành heo có trọng lượng nhỏ hơn từ 20-25kg/con do nhóm Nghi chuẩn bị sẵn. Sau đó, số heo tráo đổi được đem bán lấy tiền chia nhau.

Để thực hiện, đầu tháng 5-2022, Nghi thuê một khu đất trống tại quốc lộ 13, khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là xã Bàu Bàng, TP.HCM), quây tôn xung quanh làm bãi tắm heo.

Đến tháng 6-2022, Công tham gia cùng Nghi tổ chức việc tráo đổi. Đầu tháng 8-2022, Nghi thuê Hưng hỗ trợ, đến ngày 30-8-2022 tiếp tục thuê Bình tham gia.

Hằng ngày, Công và Nghi tìm mua heo có trọng lượng nhỏ hơn, đưa đến bãi tắm heo để chuẩn bị tráo đổi. Nghi trực tiếp liên hệ với các tài xế, thống nhất số lượng heo cần tráo. Khi xe chở heo của Công ty C.P gần đến bãi, tài xế hoặc phụ xe gọi điện báo để nhóm này chuẩn bị.

Tại bãi, Công, Hưng cùng các tài xế trực tiếp tráo đổi heo. Bình có nhiệm vụ cảnh giới, mở cửa cho xe ra vào. Mỗi con heo được tráo đổi, Nghi trả cho tài xế 600.000 đồng.

Sau khi tráo đổi, Công vận chuyển heo của Công ty C.P đến khu vực công viên Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) bán cho các lò mổ, tiểu thương. Sau khi trả tiền công cho Hưng và Bình, lợi nhuận từ việc tráo đổi được chia cho Công hưởng 60%, Nghi hưởng 40%.

Theo cáo trạng, các tài xế lợi dụng kẽ hở trong quy trình cân heo của Công ty C.P để thực hiện hành vi. Cụ thể, khi cân xe chưa có heo, tài xế và phụ xe bơm đầy nước vào bồn phun sương trên xe để cân. Sau khi nhận đủ heo, trước khi lên bàn cân, tài xế hoặc phụ xe xả hết nước trong bồn, chỉ để tài xế ngồi trên xe.

Ngoài ra, một số trại chăn nuôi không có bàn cân xe trước và sau khi nhập heo. Trọng lượng heo chỉ được xác định khi xe vận chuyển về đến trung tâm bán heo của Công ty C.P. Công ty cũng cho phép tỉ lệ hao hụt từ 0,8-1,5kg/con tùy khoảng cách vận chuyển.

Cáo trạng xác định từ ngày 1-5-2022 đến 17-9-2022, các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của Công ty C.P với tổng số tiền được xác định hơn 2,7 tỉ đồng.

Riêng ngày 17-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng bắt quả tang Phạm Xuân Công, Phạm Ngọc Bình, Huỳnh Ngọc Có và Đặng Thanh Hưng đang tráo đổi 5 con heo thịt giữa hai xe tải tại khu vực bãi tắm heo.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên xe tải của nhóm Công có 18 con heo thịt của Công ty C.P với tổng trọng lượng 1.920kg đã bị tráo đổi. Ngoài ra, còn có 52 con heo nhóm Nghi và Công chuẩn bị để tiếp tục thực hiện hành vi.

Cáo trạng nêu Công ty C.P không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh số lượng heo bị tráo đổi từ ngày 1-5-2022 đến 16-9-2022. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can và sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra xác định số tiền Nghi chuyển cho các tài xế là tiền chênh lệch từ việc tráo đổi heo.