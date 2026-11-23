Nhiều quy định mới người dân quan tâm - Ảnh minh họa: AI

Mở rộng trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ

Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Luật mở rộng cơ hội được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp sử dụng đất lâu năm nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng trước ngày 1-7-2014 có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện luật định và không thuộc trường hợp bị loại trừ.

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-8-2024 nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền cũng được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng điều kiện tương ứng.

Đáng chú ý, trường hợp thửa đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi, ranh giới phần diện tích tranh chấp thì phần đất không có tranh chấp vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện tách thửa.

Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được ban hành để áp dụng từ ngày 1-1-2028.

Nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho đúng đối tượng

Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Theo quy định mới, sau 5 năm, người sở hữu nhà ở xã hội được bán lại theo giá thị trường nhưng chỉ được bán cho người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Giá bán do các bên thỏa thuận và người bán không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định này.

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5%

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, quy định chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc. Các lần tiếp theo phải phù hợp tiến độ xây dựng; tổng số tiền chủ đầu tư được thu không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng.

Trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần còn lại được thanh toán sau khi người mua nhận giấy chứng nhận hoặc tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Đấu giá đất ở: tiền đặt trước từ 20-50%

Luật Đấu giá tài sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Theo đó, tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất ở cho cá nhân nằm trong khung 20-50% giá khởi điểm.

Đất bỏ hoang chịu thuế suất 0,2%

Một thay đổi đáng chú ý về thuế là quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo quy định; mức thuế suất đối với đất sử dụng không đúng mục đích là 0,15%.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Với hộ, cá nhân kinh doanh, luật nâng mức doanh thu để được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập lên đến 10 tỉ đồng/năm. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Người lao động có thêm hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động cùng các luật liên quan có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Luật bổ sung ngày 27-7, Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ và ngày 24-11 - Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương.

Riêng ngày 24-11 được áp dụng từ năm 2026; ngày 27-7 được áp dụng từ năm 2027.

Siết quy định về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và túi ngậm nicotine.

Các hành vi bị cấm gồm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng những sản phẩm thuộc diện cấm.

Luật cũng nghiêm cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, trừ giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp theo quy định.

Siết điều kiện hiến mô ở người dưới 18 tuổi

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2028.

Luật quy định không lấy mô không tái tạo, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi; việc đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, luật vẫn cho phép trường hợp đặc biệt: trẻ có thể hiến mô tái sinh như tế bào gốc tạo máu để cứu chữa anh, chị, em ruột mắc bệnh máu ác tính hoặc bệnh máu bẩm sinh nặng... Việc hiến phải có sự đồng ý của chính trẻ và cha mẹ, được tư vấn độc lập, đánh giá tâm lý - xã hội và hội đồng tư vấn xem xét.

Đối với người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống, người từ đủ 18 tuổi đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến cho thành viên gia đình; hiến cho người ngoài gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Bỏ án tử hình đối với 6 tội danh

Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có mua bán trái phép chất ma túy, hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bộ luật mới, hình phạt tử hình còn được quy định đối với 4 tội: phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy.

Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi cũng có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bổ sung cơ chế tố tụng điện tử, tố tụng trực tuyến và các quy định liên quan đến việc người bị buộc tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị.

Một số trường hợp được xử lý nợ lệ phí môn bài

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Chính sách áp dụng đối với người nộp thuế thuộc trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, được xác định đến hết ngày 23-10-2026 và đáp ứng các điều kiện của nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028. Không phải mọi khoản nợ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều thuộc diện được xử lý theo chính sách này.