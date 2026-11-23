Một khu chung cư tại phường Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: C.T.

Với nhiều gia đình, mua một căn hộ chung cư là kết quả tích lũy của hàng chục năm làm việc, thậm chí là khoản vay cũng kéo dài ngần ấy năm. Vì vậy, câu chuyện căn hộ có thời hạn sở hữu hay không, khi tòa nhà xuống cấp thì quyền lợi của người dân được giải quyết thế nào luôn là vấn đề khiến người mua nhà quan tâm.

Sau quá trình tiếp thu, sửa đổi, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng 21-11 với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13 chương, 129 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Đáng chú ý là luật xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng, đồng thời gắn với việc bảo đảm quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.

Tuổi thọ tòa nhà không đồng nghĩa mất quyền sở hữu

Theo quy định mới, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Đây là căn cứ kỹ thuật để đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của công trình, không phải một mốc thời gian mà khi kết thúc thì quyền sở hữu căn hộ của người dân tự động chấm dứt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM - phân tích theo luật, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế, công trình được kiểm định bởi một đơn vị độc lập.

Nếu kết quả cho thấy vẫn bảo đảm an toàn, việc tiếp tục sử dụng được xem xét theo quy định pháp luật về xây dựng.

Ngược lại, nếu công trình không còn bảo đảm an toàn và không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa để tiếp tục sử dụng thì phải phá dỡ.

Như vậy, điều người mua nhà cần phân biệt là tuổi thọ của tòa nhà và quyền tài sản đối với căn hộ.

Một công trình có thể phải kết thúc vòng đời khai thác vì lý do an toàn (chất lượng công trình xuống cấp), nhưng điều đó không có nghĩa tài sản hợp pháp của người dân đương nhiên biến mất.

Luật cũng tiếp tục bảo đảm các quyền giao dịch đối với nhà ở như mua bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, thừa kế theo quy định pháp luật. Đặc biệt, khi chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại, quyền của chủ sở hữu không chỉ được nhìn nhận qua diện tích căn hộ, mà còn gắn với quyền sử dụng đất tại nơi có nhà chung cư.

Đây là thay đổi có ý nghĩa đối với người mua căn hộ, bởi phần đất dưới tòa nhà là một thành tố quan trọng trong giá trị tài sản. Khi công trình không còn tồn tại, quyền lợi của chủ căn hộ vẫn cần được giải quyết trên cơ sở quyền tài sản hợp pháp đã được xác lập (phần đất chung và đất riêng của dự án).

Tuy nhiên, việc bảo đảm quyền tài sản không đồng nghĩa người dân mặc nhiên được nhận một căn hộ mới có diện tích tương đương mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Luật quy định các chủ sở hữu được sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định; kinh phí xây dựng lại do các chủ sở hữu đóng góp theo quy định.

Chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội, TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng sau gần 60 năm - Ảnh: C.T.

Quyền được bảo đảm, nhưng làm sao thực hiện?

Từ góc độ quy hoạch và phát triển đô thị, câu chuyện cải tạo chung cư cũ không đơn thuần là xây một tòa nhà mới thay cho công trình xuống cấp. Đây còn là bài toán về quy hoạch, nguồn lực đầu tư, sự đồng thuận của cư dân và cách phân chia lợi ích giữa các bên.

Trao đổi về những vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ, TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, từng chỉ ra tình trạng thiếu đồng bộ giữa các quy định pháp luật, quỹ đất hạn chế và quy trình chuẩn bị đầu tư kéo dài là những rào cản lớn.

Mảng tường bong tróc, xuống cấp tại khu chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội, TP.HCM - Ảnh: C.T.

Theo ông, cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn trong tái thiết đô thị, quy hoạch theo cụm thay vì chỉ cải tạo từng tòa nhà riêng lẻ.

Việc bố trí nơi tạm cư gần khu vực sinh sống, bảo đảm sinh kế và để người dân tham gia vào quá trình xây dựng phương án cũng rất quan trọng để tạo sự đồng thuận.

Những vấn đề này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh Luật Nhà ở sửa đổi hướng đến bảo đảm quyền tài sản của chủ căn hộ.

Bởi trên thực tế, quyền được sử dụng đất để xây dựng lại chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị khi có phương án đầu tư khả thi, nguồn vốn và cơ chế phân chia quyền lợi rõ ràng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chủ tịch hội đồng quản trị một đại lý phân phối - môi giới bất động sản có trụ sở tại phường An Phú, cho rằng một chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại, cư dân có thể lựa chọn phương án tham gia đóng góp kinh phí theo quy định.

Nhưng nếu một gia đình không đủ khả năng tài chính thì quyền lợi của họ được xử lý ra sao? Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho chủ thể khác được thực hiện theo cơ chế nào? Giá trị tài sản được xác định ra sao để tránh thiệt thòi cho người dân?

“Đây là những vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể, tránh để quyền tài sản được ghi nhận trong luật nhưng khi triển khai lại phát sinh tranh chấp”, ông này nói.

Cạnh đó, với người mua nhà, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận căn hộ chung cư như một tài sản gắn với vòng đời công trình, chất lượng xây dựng, quyền sử dụng đất và trách nhiệm tài chính của chủ sở hữu. Việc tìm hiểu tuổi thọ thiết kế, tình trạng kiểm định, lịch sử bảo trì và phương án xử lý khi công trình xuống cấp sẽ ngày càng quan trọng.