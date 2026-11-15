Nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại sau 5 năm cho người đủ điều kiện, giá bán do các bên thỏa thuận

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 15-11, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) để thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật khác có liên quan.

Việc tiếp thu, chỉnh lý phải đáp ứng tiến độ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngày 17-11.

Ưu tiên dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết những vấn đề tiếp tục cần xem xét gồm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại, việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm và chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê…

Bộ Xây dựng đề xuất UBND cấp tỉnh quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, gồm dành quỹ đất trong dự án, bố trí quỹ đất tại vị trí khác hoặc nộp tiền tương đương.

Trong khi đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị dành quỹ đất ngay trong dự án, thay vì bố trí tại vị trí khác hoặc nộp tiền, nhằm bảo đảm điều kiện tiếp cận hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu của người thu nhập thấp.

Đồng tình với quan điểm ưu tiên dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp đối với những dự án quy mô nhỏ.

Ủng hộ phương án chỉ cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, giá bán do các bên thỏa thuận của Bộ Xây dựng, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng việc này nhằm bảo đảm mục tiêu chính sách, hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách.

Đồng thời, phải rà soát chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê, thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đất đai, không miễn đồng loạt cho mọi dự án mà cần phân biệt các trường hợp được hưởng ưu đãi.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị dành quỹ đất thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội ngay trong dự án, thay vì bố trí tại vị trí khác hoặc nộp tiền - Ảnh: HỒNG QUANG



Lưu ý cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách thuế đối với đất bỏ hoang

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, tránh tình trạng dẫn chiếu qua lại giữa Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong quá trình áp dụng.

Đề nghị rà soát quy định về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần bảo đảm sự thống nhất trong cơ chế khấu trừ chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách thuế đối với đất bỏ hoang và tác động ngân sách của cơ chế hoàn trả kinh phí nhà đầu tư ứng trước để thực hiện dự án tái định cư.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị lấy Luật Đất đai làm cơ sở đối chiếu khi hoàn thiện 2 dự thảo còn lại, bảo đảm thống nhất các quy định về giao đất, nghĩa vụ tài chính, giao dịch nhà ở, xác lập quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ sớm thống nhất, lựa chọn một phương án đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau để hoàn thiện hồ sơ. Những nội dung phức tạp, nhạy cảm cần được báo cáo hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp.

Phó thủ tướng Thường trực giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu 3 dự thảo luật, làm rõ các điều khoản đã thống nhất, chưa thống nhất và phương án xử lý, kèm hồ sơ trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.

Băn khoăn đề xuất chỉ bán lại nhà ở xã hội cho đúng đối tượng với giá gốc Đề xuất sau 5 năm, người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho đúng đối tượng thụ hưởng với giá không vượt quá hợp đồng ban đầu đang nhận được sự quan tâm lớn.



