Hoạt động lưu trú trong chung cư sẽ đi vào khuôn khổ theo luật mới - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tin vui cho chủ chung cư muốn cho thuê lưu trú

Ngày 21-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở 2026 sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-7-2027). Điểm đáng chú ý là tại điều 3 của luật này là việc bổ sung ngoại lệ đối với các hành vi bị cấm tại chung cư.

Cụ thể, luật nghiêm cấm hành vi “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú”.

Trước đây, Luật Nhà ở 2023 quy định nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Do không tách bạch rõ khái niệm "sử dụng không phải để ở" với "cho thuê lưu trú ngắn ngày", nhiều ban quản trị, ban quản lý chung cư đã đồng nhất hoạt động cho thuê ngắn hạn là kinh doanh trái phép, từ đó ngăn cản, gây khó dễ cho các chủ căn hộ.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP (căn cứ Luật Nhà ở 2023) cũng đưa ra mức xử phạt rất cao đối với hành vi dùng căn hộ chung cư không nhằm mục đích để ở.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - cho rằng với quy định mới tại Luật Nhà ở 2026 sửa đổi, ranh giới pháp lý đã được làm rõ. Điểm mới cốt lõi là quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, nhưng cho phép ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Việc cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “ngắn hạn” trong dự thảo cuối cùng giúp thuật ngữ “cho thuê lưu trú” được hiểu linh hoạt hơn, bao quát từ lưu trú qua đêm, vài ngày, một tuần cho đến vài tháng.

Quy định này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu đạt 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030.

Trong bối cảnh việc đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng hay khách sạn mới đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí, việc đưa hàng trăm ngàn căn hộ chung cư hiện có vào phục vụ lưu trú sẽ đáp ứng ngay lập tức nhu cầu đa dạng của xã hội.

Trong khi đó, căn cứ theo Luật Cư trú 2020, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian dưới 30 ngày. Như vậy, việc cho khách thuê căn hộ để nghỉ ngơi, sinh hoạt ngắn ngày theo mô hình Airbnb là hoàn toàn hợp pháp đối với mọi căn hộ chung cư.

Tại TP.HCM, UBND TP cũng đã ban hành Quyết định 19/2026 (thay thế Quyết định 26/2025) theo hướng nới lỏng các quy định để tạo điều kiện cho người dân khai thác cho thuê căn hộ ngắn hạn.

Tuy nhiên để vận hành ổn định, ông Châu cho rằng cần có các giải pháp quản lý đồng bộ nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa cư dân sinh sống thường trú và chủ căn hộ kinh doanh.

Chủ hộ cho thuê lưu trú phải đóng phí quản lý vận hành hằng tháng cao hơn, thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, lưu trú, tuân thủ mẫu nội quy chung cư thống nhất. Đồng thời bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ và trang bị bình chữa cháy bên trong căn hộ.

Khi hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch, chủ căn hộ có động lực đầu tư nâng cấp tiện ích, chuẩn hóa dịch vụ để tham gia thị trường một cách bài bản - Ảnh minh họa

Người dân muốn gỡ vướng thủ tục

Đánh giá về điểm mới của Luật Nhà ở sửa đổi, bà Phạm Hồ Bảo Trân (chủ sở hữu căn hộ cho thuê lưu trú tại TP.HCM) cho biết khi hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch, chủ căn hộ có động lực đầu tư nâng cấp tiện ích, chuẩn hóa dịch vụ để tham gia thị trường một cách bài bản.

“Việc đưa hoạt động lưu trú ngắn hạn vào khuôn khổ pháp luật sẽ giúp thị trường căn hộ cho thuê tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội trở nên phong phú, đa dạng phân khúc hơn. Người dân trong nước đi công tác, du lịch cùng gia đình hay du khách quốc tế sẽ có thêm nhiều lựa chọn lưu trú tiện nghi thông qua nền tảng đặt phòng quốc tế”, bà Trân nhận định.

Tương tự, bà Nguyễn Thương Hoài (đại diện cộng đồng Airbnb TP.HCM) nhận định việc Luật Nhà ở chính thức sửa đổi, tiếp thu ý kiến từ thực tiễn của người dân là một tín hiệu rất tích cực.

Quy định này không chỉ mở đường cho hoạt động kinh tế chia sẻ tiếp tục phát triển theo thông lệ thế giới, mà còn giúp người dân yên tâm cho thuê căn hộ trên các nền tảng quốc tế đúng khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Theo bà Hoài, thời gian qua, nhiều chung cư treo biển thông báo cho thuê lưu trú ngắn hạn là trái luật, khiến hoạt động cho thuê lưu trú của các chủ căn hộ gặp vô vàn khó khăn. Do đó, bà kiến nghị sớm đưa các chính sách mới của luật vào cuộc sống, giúp các đơn vị quản lý, vận hành chung cư có cơ sở và giải pháp thực thi thống nhất.

"Để đưa hoạt động cho thuê căn hộ vào khuôn khổ, thời gian qua các chủ căn hộ và đơn vị khai thác đã chủ động thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế, đăng ký tạm trú, làm thủ tục an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn còn gặp vướng mắc ở khâu kê khai, đóng thuế và hồ sơ an ninh trật tự. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ những rào cản hành chính này để người dân thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi", bà Hoài bày tỏ.

Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO), việc Luật Nhà ở 2026 sửa đổi vừa được thông qua nghiêm cấm “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú” là một trong những điều chỉnh tác động mạnh nhất đến mô hình khai thác chung cư.

Việc bổ sung cụm từ "hoặc lưu trú" cho thấy pháp luật không cấm tuyệt đối việc cho thuê ngắn hạn.

Tuy nhiên thị trường vẫn phải chờ các nghị định hướng dẫn chi tiết để làm rõ tiêu chí chung cư được phép, quy định về phòng cháy chữa cháy cũng như công tác quản lý khách.

Dưới góc độ quản lý đô thị, ông Thành cho rằng đây là bước đi hợp lý nhằm giải quyết triệt để các mâu thuẫn kéo dài giữa cư dân ở thực và khách thuê ngắn ngày về an ninh, tiếng ồn và áp lực hạ tầng.

Ở góc độ kinh tế, thị trường Airbnb Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển từ khai thác tự phát sang mô hình được cấp phép và kiểm soát chặt chẽ, nơi số lượng căn hộ vận hành tuy giảm nhưng tính chuyên nghiệp sẽ tăng lên rõ rệt.