Luật Luật sư 2026: Nhiều điểm mới đáng chú ý

Luật Luật sư 2026 vừa được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, với nhiều điểm mới đáng chú ý từ tiêu chuẩn luật sư đến việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư.

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