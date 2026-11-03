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Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức chương trình giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến qua ứng dụng Zoom, đồng thời có 214 tổ chức hành nghề luật sư tham gia tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở.

Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân ngày pháp luật Việt Nam 9-11 - Ảnh 1.

Tư vấn pháp luật - Ảnh: ĐLS TP.HCM

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2026) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng, trong đó có chương trình giải đáp, tư vấn pháp luật miễn phí dành cho người dân.

Theo đó, chương trình giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến được tổ chức vào ngày 9-11, thông qua ứng dụng Zoom.

Thời gian tư vấn từ 8h30 đến 11h30. Người dân có nhu cầu giải đáp, tư vấn pháp luật có thể đăng nhập vào ứng dụng Zoom theo mã QR hoặc link trên ảnh để đăng ký câu hỏi và được luật sư giải đáp trực tiếp.

Tham gia giải đáp, tư vấn pháp luật trong chương trình có các luật sư: Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Quang Nghiêm và Vũ Phi Long. Luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Bên cạnh hoạt động trực tuyến, Đoàn luật sư TP.HCM còn triển khai chương trình tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn.

Hoạt động này diễn ra trong hai ngày 6-11 và 9-11. Các tổ chức hành nghề luật sư sẽ phân công luật sư của tổ chức mình thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở. 

Đối tượng tham gia là toàn thể người dân có nhu cầu tư vấn pháp luật, có 214 tổ chức hành nghề luật sư tham gia hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí.

Đây là một trong những hoạt động được Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của người dân.

Ngoài chương trình tư vấn pháp luật miễn phí, Đoàn luật sư TP.HCM còn phối hợp tổ chức và tài trợ một phần kinh phí cho Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Sở Tư pháp TP.HCM.

Đoàn kêu gọi toàn thể luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn tham gia chương trình. Người tham gia sử dụng áo đồng phục của Đoàn luật sư TP.HCM.

Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân ngày pháp luật Việt Nam 9-11 - Ảnh 2.Đề xuất người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư

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TUYẾT MAI
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    Chủ đề: Ngày pháp luật Việt Nam luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM

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