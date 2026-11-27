Nguyễn Anh Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế - Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Tối 27-11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (33 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức là Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2025, sau đó làm Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life từ tháng 8-2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức thu học phí, tiền bán sách vào 4 tài khoản ngân hàng cá nhân.

Cơ quan công an cáo buộc Đức đã bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với các khoản thu này.

Đầu tháng 11-2026, sau khi có nhiều thông tin trên truyền thông về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với những giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 26-11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Trước đó Đức cũng thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức giảng dạy để quảng bá, thu hút lượng lớn người quan tâm, trong đó chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Những quyển sách được Đức dùng để bán và "dạy làm giàu" nhưng lại không kê khai thuế - Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị những người bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để phối hợp giải quyết.

Có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 - Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng.