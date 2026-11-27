Đà Nẵng trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng digital nomad (du mục kỹ thuật số) - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Đầu năm 2026, tạp chí kinh tế - kinh doanh Business Insider (Mỹ) công bố dữ liệu cho thấy Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến digital nomad (du mục kỹ thuật số) phát triển nhanh nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2025-2026.

Đà Nẵng là điểm hẹn của công dân toàn cầu

Không chỉ được biết đến như một điểm đến nghỉ dưỡng, thành phố đang dần trở thành không gian sinh sống, làm việc hấp dẫn đối với những công dân toàn cầu.

"Tôi đã nhận thấy điều này khi nhiều bạn trẻ về Đà Nẵng và nói với tôi rằng ở đây, mở mắt ra là gặp thế giới. Nhưng thành phố vẫn giữ những nét riêng thu hút với sông, biển, núi, con người thân thiện và nhất là chi phí sinh hoạt phù hợp. Rồi họ hòa nhịp cùng thành phố, trở thành những người quảng bá cho thành phố" - anh Nguyễn Quốc Dũng (38 tuổi, sống tại Đà Nẵng) nói về vòng tròn kết nối và lan tỏa.

Năm 2019, một cuộc gặp gỡ tình cờ với người nước ngoài qua diễn đàn trực tuyến đã mở ra hướng đi mới trong công việc của anh Nguyễn Quốc Dũng. Từ một cuộc hẹn khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn, anh được người bạn mới quen giới thiệu đến một không gian làm việc chung (coworking space).

Tại đây, lần đầu tiên anh chứng kiến một cộng đồng gồm những người đến từ nhiều quốc gia, cùng làm việc trên máy tính, trao đổi bằng tiếng Anh và chia sẻ những ý tưởng nghề nghiệp. Cuộc gặp gỡ ấy giúp anh nhận ra một nhu cầu đang hình thành tại Đà Nẵng: những người làm việc từ xa cần một không gian không chỉ để làm việc mà còn để kết nối cộng đồng.

Lượng khách nước ngoài sống từ 3-6 tháng tại Đà Nẵng rất đông đảo. Tại các tuyến đường ven biển dễ dàng bắt gặp người đến từ khắp nơi trên thế giới - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Du khách quốc tế đánh giá cao Đà Nẵng nhờ chi phí sinh hoạt phù hợp trong khi tiện ích đảm bảo, nhịp sống vừa phải - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Qua họ, thành phố có thêm cơ hội tiếp cận những ý tưởng, xu hướng công nghệ và phương thức làm việc mới.

Chuyển đến sống và làm việc tại Đà Nẵng từ đầu năm nay, Jack và Towela cho biết họ không đơn thuần tìm một nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Đây là lựa chọn cho lối sống mà cả hai muốn xây dựng lâu dài: vừa có thể làm việc từ xa, vừa được đi lại, khám phá thế giới và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Cặp đôi người Anh từng có thời gian sinh sống tại Zambia. Do đều làm việc từ xa, họ không bị ràng buộc phải ở một thành phố hay quốc gia nhất định. Sau quá trình cân nhắc, Đà Nẵng là nơi cả hai quyết định dừng chân.

Khách quốc tế tăng trưởng mạnh Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15% so với cùng kỳ), trong đó có hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25% so với cùng kỳ). Năm 2026, trang Nomads.com (cộng đồng gần 40.000 thành viên du mục số) xếp Đà Nẵng là điểm đến du mục số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á năm 2025. Cũng trong năm nay, Travel Off Path công bố Đà Nẵng lọt top 5 điểm đến cho du mục số có chi phí hợp lý nhất châu Á năm 2025 (dưới 1.100 USD/tháng).

Lý do Jack và Towela lựa chọn Đà Nẵng là bởi thành phố dường như dung hòa được mọi điều cả hai đang hướng tới. Thành phố miền Trung như một cửa ngõ quốc tế, từ đây có thể di chuyển thuận tiện đến các quốc gia trong khu vực châu Á, với chi phí các chuyến bay phù hợp hơn so với việc đi lại từ khu vực Nam Phi.

"Với những người làm việc từ xa, khả năng kết hợp công việc và du lịch là một phần quan trọng trong chất lượng sống.

Còn nói riêng về thành phố, tôi thấy nhịp sống chậm hơn so với những đô thị lớn. Quy mô không gian đô thị không quá rộng. Biển và nhiều địa điểm có thể tiếp cận thuận tiện, tạo điều kiện để duy trì nhịp sống năng động" - Jack nói.

Chỉ cần một chiếc máy tính để làm việc từ xa, nhiều "du mục số" chọn thành phố Đà Nẵng để ở từ 3-6 tháng nhờ nhiều yếu tố thuận lợi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những "đại sứ thương hiệu" không mang quốc tịch Việt Nam

Đến Đà Nẵng từ hai năm nay, Ryan Klos (người Mỹ) nói thành phố mang đến cho anh nguồn cảm hứng mới. Có 14 năm sản xuất âm nhạc trên Internet và làm việc theo hình thức du mục số, trước đây Ryan Klos chủ yếu sống ở các thành phố của Đài Loan.

Năm 2024, trong một lần đến Đà Nẵng, anh nhanh chóng bị mê hoặc bởi sự phong phú của ẩm thực và chi phí sinh hoạt rẻ hơn nhiều nơi từng sống.

Một bữa sáng với phở hoặc bánh mì chỉ tốn hơn 1 USD, Internet chạy "vù vù" miễn phí. Sự thân thiện của người dân, việc giao tiếp bằng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày khá thuận tiện khiến Ryan Klos dần xem Đà Nẵng như ngôi nhà thứ hai.

Anh dành những ngày cuối tuần để lang thang khắp Đà Nẵng. Trong đó những tấm hình Cầu Vàng trong nắng sớm, đêm đèn lồng Hội An được anh đưa lên các nền tảng Instagram, X, Reddit... nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

"Rất nhiều bạn bè đã hỏi tôi về Đà Nẵng. Tôi chỉ nói sự thật và sau đó họ đến Việt Nam, đi nhiều nơi và trải nghiệm. Hai người bạn tôi quen khi ở Thái Lan hiện cũng chọn làm việc tại Đà Nẵng hơn 6 tháng rồi" - anh kể.

Cộng đồng du mục kỹ thuật số đến Đà Nẵng đông, kéo theo phát triển nhanh nhất của các lĩnh vực truyền thông số trên các nền tảng xã hội giúp quảng bá thành phố Đà Nẵng với thế giới - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều "du mục số" đánh giá Đà Nẵng đáp ứng được khả năng duy trì chất lượng cuộc sống với chi phí phù hợp, trong khi vẫn có thể làm việc cho thị trường quốc tế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngoài việc tìm thấy những trải nghiệm riêng ở Đà Nẵng, khả năng duy trì chất lượng cuộc sống với chi phí phù hợp trong khi vẫn có thể làm việc cho thị trường quốc tế cũng khiến nhiều người nước ngoài chọn sống tại thành phố này.

Anh Corey Chang, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ đã sống tại Đà Nẵng khoảng một năm, cho biết anh từng phỏng vấn 11 người Mỹ đang sinh sống tại thành phố.

Điều khiến anh ấn tượng là khả năng kết nối các nhu cầu sống trong khoảng cách gần. Từ căn hộ của mình, anh chỉ mất vài phút để đến biển, khu An Thượng hay những địa điểm sinh hoạt quen thuộc.

"Một điểm chung trong các câu chuyện khi tôi hỏi về Đà Nẵng là một môi trường sống tương đối dễ chịu, chi phí phù hợp, gần gũi với thiên nhiên và có khả năng kết nối với thế giới thông qua công việc từ xa. Những người làm việc từ xa như chúng tôi không chỉ đến rồi đi như những vị khách du lịch.

Chúng tôi chia sẻ trải nghiệm, làm video, viết blog, phỏng vấn cộng đồng và giới thiệu thành phố với những người đang tìm kiếm một nơi để sống, làm việc ở nước ngoài" - anh Chang kể.

Khách nước ngoài thường tìm đến mua sắm tại các chợ ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dòng vốn "FDI mới" của thành phố du lịch Chia sẻ tại một hội thảo mới đây, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, cho rằng Đà Nẵng đang có chất lượng môi trường sống rất tốt, có thể trở thành đô thị quốc tế thu hút giới tinh hoa toàn cầu. "Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một, chỉ đến một lần và nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì cơ hội sẽ biến mất. Thành phố đang thu hút một cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Những người này chọn Đà Nẵng để ở từ 3-6 tháng và làm việc online. Ở đâu có môi trường sống tốt thì họ đến, và họ chọn Đà Nẵng chứng tỏ thương hiệu thành phố đang rất tốt" - ông Bình nói. Theo ông Bình, đây chính là nguồn thu FDI mới, nguồn thu trực tiếp. Mức chi tiêu của người nước ngoài nếu nhân lên bằng ngoại tệ chính là FDI xanh sạch, là thế mạnh của Đà Nẵng.

Hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu Dự kiến ngày 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu. Hội thảo dự kiến quy tụ 130 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Các đại biểu sẽ tập trung nhận diện giá trị cốt lõi, bản sắc, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, đề xuất giải pháp truyền thông trên các nền tảng quốc tế. Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở hoàn thiện đề án truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030.