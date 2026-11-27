Một tác phẩm được trưng bày trong sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng tháng 11-2026 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đạo diễn Việt Tú cho rằng Đà Nẵng không cần chạy theo những mô hình công nghiệp văn hóa của nơi khác, mà cần đầu tư vào những sản phẩm du khách thực sự cần, kết hợp sức sống hiện đại với chiều sâu văn hóa bản địa để xây dựng thương hiệu vươn ra toàn cầu.

"Tôi cho rằng thành phố đã sở hữu một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hình thành từ sớm, cùng thế mạnh hiếm có là sự hòa quyện giữa một đô thị biển hiện đại và không gian di sản lâu đời..." - đạo diễn Việt Tú nói.

Nhận diện khoảng trống để đầu tư đúng trọng tâm

Một chương trình tạp kỹ biểu diễn ở khu du lịch Bà Nà Hill, Đà Nẵng - Ảnh: S.G

* Thưa ông, Đà Nẵng đang hướng tới thương hiệu một thành phố sự kiện và lễ hội. Làm thế nào để việc thu hút du khách thực sự chuyển hóa thành nguồn thu kinh tế?

- Đà Nẵng vốn đã là một trung tâm công nghiệp văn hóa từ sớm, nhưng muốn tối ưu hóa nguồn thu, thành phố nên xây dựng bản đồ hành trình trải nghiệm cho từng nhóm du khách. Du khách nội địa, khách quốc tế, khách gia đình hay giới trẻ đều có những nhu cầu khác nhau. Hiểu họ cần gì, mong muốn trải nghiệm gì sẽ có thể đầu tư đúng sản phẩm, đúng đối tượng.

Khi nhìn vào hệ thống sản phẩm công nghiệp văn hóa hiện nay của Đà Nẵng, tôi thấy các sản phẩm đang phân bố chủ yếu tại những khu vực ven đô, từ làng nghề, di sản đến các tuyến du lịch sinh thái. Tại khu vực trung tâm thành phố lại thiếu những sản phẩm giải trí quy mô lớn, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ kinh tế đêm.

Đây chính là những khoảng trống mà Đà Nẵng có thể cải thiện. Khi nhận diện được những khoảng trống này, thành phố sẽ có một bức tranh toàn cảnh, biết mình đang thiếu gì, cần đầu tư vào đâu dựa trên các thông số phân tích rõ ràng.

Đạo diễn Việt Tú, nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo Dream Studio - Ảnh: NVCC

* Theo ông, điều gì cần thay đổi để các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng thực sự có sức mạnh thương hiệu và khả năng cạnh tranh?

- Tôi thấy rằng điều quan trọng nhất của người làm sản phẩm là thay đổi tư duy: "Làm những gì du khách cần dựa trên dữ liệu phân tích rõ ràng, chứ không làm điều chủ quan chúng ta muốn, mang yếu tố cảm tính".

Thành phố đã có nền móng phát triển công nghiệp văn hóa từ nhiều năm qua, cùng một hệ thống hạ tầng tương đối vững chắc. Đà Nẵng có sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn. Đây là những điều kiện quan trọng để tạo ra bước phát triển mới.

Tôi tin rằng với cách tiếp cận đúng đắn, kết hợp giữa nâng cấp những sản phẩm hiện hữu, giữ gìn được giá trị bản địa với phát triển các sản phẩm điểm đến mới, công nghiệp văn hóa Đà Nẵng sẽ có cơ hội cất cánh, tạo dấu ấn riêng biệt.

* Với nền tảng hiện tại, ông đánh giá thế nào về khả năng Đà Nẵng đạt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2027-2030, cũng như góp phần lan tỏa thương hiệu thành phố ra toàn cầu?

- Quan điểm của tôi là Đà Nẵng không cần làm quá nhiều thứ, nhưng cần làm có trọng điểm. Với lợi thế là một trong ba thành phố lớn của Việt Nam đã hình thành nền tảng và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa tương đối hoàn chỉnh, có thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, là một điểm đến hấp dẫn tại châu Á. Đặc biệt, có lợi thế khi thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư.

Để thành công hơn nữa, liên ngành của thành phố nên cùng ngồi với các doanh nghiệp để quy hoạch một bức tranh tổng thể cho giai đoạn mới, chỉ tiêu rõ ràng, đầu tư trọng tâm, thì tôi tin mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng trong giai đoạn 2027-2030 không chỉ có thể hoàn thành mà còn có khả năng vượt kỳ vọng.

Giữ bản sắc trước khi nghĩ đến việc thương mại hóa

Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng sở hữu hệ thống di sản đồ sộ: Vừa có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, vừa có di sản được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong ảnh là hang động tại danh thắng Ngũ Hành Sơn - Ảnh: UBND phường Ngũ Hành Sơn

* Thành phố có một kho tàng di sản, làng nghề và văn hóa bản địa phong phú. Làm sao chuyển hóa những giá trị này thành các sản phẩm có giá trị thương mại và thương hiệu cao?

Theo tôi, câu chuyện biến văn hóa thành sản phẩm thương mại, tạo dựng thương hiệu và nâng tầm vị thế một thành phố phụ thuộc rất nhiều vào cách làm. Chúng ta có thể nhìn vào kinh nghiệm của các vùng di sản và làng nghề tại Trung Quốc. Họ không đơn thuần bán một sản phẩm, mà bán cả câu chuyện văn hóa, thương hiệu của vùng đất phía sau sản phẩm đó. Từ thiết kế bao bì tinh tế đến chiến lược truyền thông mạnh mẽ, tất cả đều được đầu tư bài bản.

Những video giới thiệu đời sống nông thôn, sản phẩm nông nghiệp truyền thống của họ đã có sức lan tỏa ra toàn thế giới. Đó là những kinh nghiệm về cách làm mà chúng ta có thể học hỏi.

Một sản phẩm văn hóa muốn có giá trị thương mại cao không thể chỉ dựa vào giá trị vốn có, mà còn cần được kể bằng một câu chuyện hấp dẫn, được thiết kế và truyền thông đúng cách.

Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nhấn mạnh: trước khi nghĩ đến việc thương mại hóa, Đà Nẵng cần giữ được những giá trị cốt lõi về con người, lịch sử và vùng đất.

Nếu vì áp lực phát triển quá nóng mà chấp nhận đánh đổi, làm biến dạng những giá trị di sản thì chúng ta sẽ mất đi cái gốc. Khi không còn cái gốc ấy, chúng ta cũng sẽ không còn chất liệu để sáng tạo những sản phẩm văn hóa có bản sắc riêng.

Đà Nẵng có vùng di sản và làng nghề từ biển đến núi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

* Nếu hình dung diện mạo công nghiệp văn hóa Đà Nẵng trong 5-10 năm tới, ông nghĩ thành phố nên định vị bản sắc và thương hiệu của mình như thế nào?

- Thành phố có một lợi thế rất đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được là sự hiện diện song hành của một trung tâm đô thị hiện đại bên cạnh không gian di sản lâu đời, sự đa dạng về di sản từ Hội An, văn hóa Chăm… đến các làng nghề truyền thống.

Tôi nghĩ bức tranh công nghiệp văn hóa Đà Nẵng trong thập kỷ tới có thể gói gọn trong một cụm từ: tương lai trên nền di sản.

Đó là sự giao thoa giữa nhịp sống sôi động của một thành phố biển hiện đại, nơi có thể tổ chức những đại nhạc hội, sự kiện quy mô hàng trăm nghìn người, các hoạt động kinh tế đêm náo nhiệt, nhưng cũng có thể tổ chức những sản phẩm có chiều sâu văn hóa bản địa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Không nên xem hiện đại và di sản là hai lựa chọn đối lập. Ngược lại, cần coi sự kết hợp hai yếu tố này để tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm văn hóa vừa có sức hấp dẫn đương đại, vừa có chiều sâu và bản sắc riêng có. Nếu làm được điều đó, thành phố hoàn toàn đưa ra một mô hình tiên phong về công nghiệp văn hóa cho cả nước.

Nghề dệt chiếu truyền thống của người dân xứ Quảng được trình diễn tại Ngày hội văn hóa Đà Nẵng 2026 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

* Nhiều quốc gia trong khu vực đã xây dựng thành công các mô hình công nghiệp văn hóa, thương hiệu quốc gia như Hàn Quốc. Đà Nẵng có nên học theo những mô hình này không?

- Tôi cho rằng Đà Nẵng không cần sao chép bất kỳ mô hình nào. Thành phố hoàn toàn có thể tạo ra mô hình, thương hiệu của riêng mình dựa trên lợi thế đô thị bên sông, bên biển, hiện đại bên cạnh di sản sẵn có.

Thay vì cố gắng tạo ra những thứ quá mới mẻ, trước hết hãy nâng tầm những sản phẩm đã có và đang làm tốt. Chẳng hạn, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã rất thành công. Điều cần làm là tiếp tục tạo thêm lực đẩy để sự kiện này ngày càng có quy mô và đẳng cấp hơn.

Với Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, thành phố cũng có tiềm năng lớn để đi theo mô hình quốc tế. Tôi hình dung một liên hoan phim có thể kết hợp hài hòa giữa tính hàn lâm của Liên hoan phim Cannes với khả năng thu hút những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới.

Muốn vậy, thành phố cần đầu tư thêm những hạ tầng phụ trợ còn thiếu. Ví dụ, cần phát triển những câu lạc bộ biển, hoạt động giải trí ban ngày và về đêm đủ sức hấp dẫn. Khi các ngôi sao quốc tế đến tham dự liên hoan phim, họ cần có những hạ tầng tương xứng. Đây cũng là cách tạo ra chuỗi liên kết dịch vụ dựa trên những sản phẩm, sự kiện đã có sẵn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nhìn từ khách sạn Novotel - Ảnh: S.G

Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng Năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030". Đến tháng 4-2026, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai đề án, xác định mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10-11%/năm đến năm 2030. Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước, có khả năng cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế. Các chỉ tiêu được cụ thể hóa đối với các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, thành phố triển khai các nhóm giải pháp về thể chế, nhân lực, quy hoạch không gian, khoa học - công nghệ, đầu tư, thị trường và hội nhập.

Hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu Dự kiến ngày 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu. Hội thảo dự kiến quy tụ 130 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Các đại biểu sẽ tập trung nhận diện giá trị cốt lõi, bản sắc, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, đề xuất giải pháp truyền thông trên các nền tảng quốc tế. Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở hoàn thiện đề án truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030.