Các đại biểu chia sẻ tại chương trình chiều 28-11 - Ảnh: TRANG HUYỀN

Ngày 28-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức chương trình "Tinh hoa bản địa 2026 - Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng".

Sự kiện kết nối các chuyên gia, nghệ nhân và doanh nghiệp du lịch nhằm tìm hướng đưa giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm, dịch vụ lưu trú, đồng thời tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc vận hành SVF, bảo tồn và thương mại hóa di sản không phải là hai lựa chọn đối lập. Điều quan trọng là xác định những giá trị cần gìn giữ nguyên vẹn và những chất liệu có thể khai thác để sáng tạo sản phẩm mới.

"Di sản không phải những cổ vật tĩnh lặng trong tủ kính mà là một thực thể sống mang mã gen văn hóa của người Việt.

Khi một khách sạn chọn sản phẩm của nghệ nhân cho phòng nghỉ, họ không chỉ mua một món hàng mà đang góp phần giữ cho một nghề, một làng tiếp tục sống", bà Quyên chia sẻ.

Tinh hoa sản phẩm làng quê của Đà Nẵng được giới thiệu tại sự kiện - Ảnh: TRANG HUYỀN

Theo TS Nguyễn Đồng Anh, quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao), nếu tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế tạo cho du khách sự yên tâm thì bản sắc địa phương chính là lý do khiến họ ghi nhớ điểm đến.

TS Anh đề xuất ba nguyên tắc đưa văn hóa vào dịch vụ lưu trú: thật, đẹp và bền. Đó là sự xác thực về nguồn gốc, chỉn chu về chất lượng và công bằng trong chia sẻ lợi ích với nghệ nhân, cộng đồng.

Khi đó, mỗi khách sạn có thể trở thành một "cửa sổ văn hóa", giúp du khách khám phá bản sắc Việt Nam ngay trong những trải nghiệm thường ngày.

Dẫn câu chuyện thành công từ dự án "Dân chơi dân ca" của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, bà Hoàng Phương Thảo, cố vấn chiến lược truyền thông liên văn hóa cấp cao của GOVIETNAMEZE, cho rằng doanh nghiệp du lịch không chỉ là khách hàng của làng nghề mà còn có thể trở thành đối tác đồng sáng tạo, đưa di sản đến với những thị trường mới.

Tại sự kiện, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam giới thiệu mùa 2 chương trình "Bước chân di sản". Khởi xướng từ năm 2025, chương trình này đã hỗ trợ 45 dự án khởi nghiệp, nghệ nhân, làng nghề phát triển sản phẩm bằng công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo. Tại Đà Nẵng, chương trình hướng đến kết nối sản phẩm bản địa với bộ phận thu mua, ẩm thực và buồng phòng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao.