HLV Lee Young Jin đã có màn ra mắt không như ý - Ảnh: THẮNG LÊ

Tối 22-11, CLB SHB Đà Nẵng tiếp Ninh Bình trên sân Chi Lăng ở vòng 8 V-League 2026-2027. Đây là trận ra mắt của tân HLV Lee Young Jin, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam, với đội bóng sông Hàn.

Do 2 chân sút Lucao (đã ghi 5 bàn) và Fred Friday gặp chấn thương, nên CLB Ninh Bình chỉ có thể tung ra sân 2 ngoại binh còn lại. Chưa hết, tiền vệ Martins Romeu cũng phải rời sân ở phút 13 do dính chấn thương.

Dù vậy, với lực lượng nội binh quá chất lượng, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn chơi lấn lướt hơn hẳn đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỉ số mà CLB Ninh Bình ghi phút 25 là một minh chứng.

Đội trưởng Hoàng Đức chuyền cho Bảo Toàn, để tiền vệ này đột phá bên cánh trái vào rồi trả ngược ra cho Hoàng Đức thoải mái dứt điểm tung lưới SHB Đà Nẵng.

Sáu phút sau khi thủng lưới, đội chủ nhà cũng suýt ghi bàn. Hậu vệ phải vừa lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, Hồng Phúc đi bóng kỹ thuật qua Bảo Toàn rồi dứt điểm về góc gần. Nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã cản phá chịu phạt góc.

Hoàng Đức (trái) trong trận thắng SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Sau giờ nghỉ, HLV Lee Young Jin thực hiện một số điều chỉnh nhằm giúp CLB SHB Đà Nẵng cải thiện thế trận. Nhưng CLB Ninh Bình vẫn tiếp tục chơi lấn lướt.

Phút 58, tỉ số suýt nữa đã là 2-0 cho đội khách nếu như thủ môn Đỗ Sỹ Huy không xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Phạm Gia Hưng trong pha đối mặt.

Không thể ghi bàn, CLB SHB Đà Nẵng càng thêm khó khăn khi Hồng Phúc nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74 vì lỗi đạp thẳng vào bàn chân của Nguyễn Lê Phát. Chỉ còn 10 người trên sân, đoàn quân của HLV Lee Young Jin càng khó lật ngược thế trận.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tận dụng lợi thế hơn người để tiếp tục cho CLB Ninh Bình tấn công tìm bàn thắng. Ông rút tiền đạo Quốc Việt ra và thay vào bằng hậu vệ Dụng Quang Nho.

Phút 90+6, CLB SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt nguy hiểm trước vòng cấm. Đáng tiếc là Joel Brandon sút chệnh khung thành, khép lại trận thua của đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp CLB Ninh Bình tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 8 trận, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Nam Định.

Trong khi đó, dù có sự xuất hiện của HLV Lee Young Jin trên băng ghế chỉ đạo, CLB SHB Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại ngay trên sân nhà. Đội bóng sông Hàn tạm giữ nguyên hạng 10/14 đội với 9 điểm, nhưng dễ bị CLB Bắc Ninh (8 điểm, 7 trận) vượt qua.

'Bộ não' chiến thuật của HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng CLB SHB Đà Nẵng đã bổ nhiệm HLV Lee Young Jin làm HLV trưởng từ vòng 8 V-League 2026-2027. Ông Lee từng là "bộ não" chiến thuật của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo.



