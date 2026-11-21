Các cầu thủ Nam Định ăn mừng chiến thắng trước Hải Phòng - Nam Định FC - Ảnh: CLB Nam Định

Với ưu thế sân nhà và quyết tâm giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng, Thép Xanh Nam Định đã nhập cuộc mạnh mẽ, gây nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Văn Toản (Hải Phòng).

Phút 20, Hải Phòng gặp bất lợi về quân số khi hậu vệ Nguyễn Hữu Thái Bảo nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Đó là tình huống Thái Bảo phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo Ngọc Sơn (Nam Định). Ban đầu Thái Bảo chỉ nhận thẻ vàng, nhưng sau khi check VAR, trọng tài Ngọc Ánh đã quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ 22 tuổi này.

Lợi thế hơn người giúp Nam Định hoàn toàn áp đảo trong những phút tiếp theo nhưng các chân sút của họ không xuyên thủng mành lưới của Văn Toản.

Đến phút 40, Nam Định được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Phong kéo ngã tiền vệ người Brazil Ezequiel trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Caio Cesar sút thành công mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Hiệp hai tiếp tục là thế trận vượt trội của Nam Định và họ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 57 sau pha dứt điểm gọn gàng của tiền vệ Mạnh Quỳnh.

Sau đó Hải Phòng cố gắng vùng lên và có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Makaric ở phút 78.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, Nam Định giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu với 19 điểm, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai Sông Lam Nghệ An.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Đồng Nai đã thất bại 1-3 trước CLB Hà Nội trên sân nhà. Trong trận đấu này, Đồng Nai có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm, sau khi Anh Tiệp phá bóng phản lưới nhà ở phút thứ 4.

Đến phút 35, Yuval Sade đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội khách CLB Hà Nội. Sau đó Nguyễn Hai Long và Lê Xuân Tú đã lần lượt lập công ở phút 52 và 90+5 giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với kết quả này, CLB Hà Nội vươn lên đứng thứ sáu với 12 điểm, còn Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với 4 điểm sau 8 vòng đấu.