Lần đầu đua ghe Ngo trên sông Láng Thé với khán đài 4.000 chỗ ngồi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 21-11, UBND tỉnh Vĩnh Long khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026 tại khu vực sông Láng Thé, thuộc xã Bình Phú và phường Nguyệt Hóa, với sự tham gia của 13 đội ghe Ngo đến từ Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhấn mạnh đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, được tổ chức xuyên suốt Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, giải đua ghe Ngo là điểm nhấn có ý nghĩa của Lễ hội Ok Om Bok.

Đặc biệt, năm nay giải lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé. Trước đó, giải đua ghe ngo thường được tổ chức trên sông Long Bình.

Đường đua ghe ngo mới này thuộc công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (khu vực các xã Càng Long, Châu Thành và phường Trà Vinh thuộc tỉnh Vĩnh Long) có tổng vốn đầu tư hơn 1.330 tỉ đồng.

Dự án có diện tích mặt nước hơn 32ha, dung tích chứa khoảng 10,9 triệu m3, được xem là đường đua ghe ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đường sông còn có tuyến đường dọc hai bờ sông Láng Thé dài hơn 8,1km.

Giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11, quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên, đại diện 9 đội ghe Ngo của tỉnh Vĩnh Long và 4 đội ghe Ngo đến từ tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau.

Các đội tranh tài ở 3 cự ly gồm 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp. Ở mỗi cự ly, đội đạt giải nhất được thưởng 120 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 80 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 900 triệu đồng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, dịp này đơn vị cũng đưa vào sử dụng khán đài đua ghe ngo sức chứa 4.000 người, thuộc dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé. Khán đài có diện tích gần 2.600 m2, được xây dựng kiên cố và có mái che trị giá hơn 160 tỉ đồng, tại xã Bình Phú. Ngoài ra, khán đài còn có bãi đỗ xe rộng 3.300 m2 cùng sân khấu, đường nội bộ và cây xanh.

Hơn 1.200 vận động viên chuẩn bị bước vào tranh tài kịch tính ở các cự ly 1.200 mét nam, 1.000 mét nam và 1.000 mét nam - nữ phối hợp - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Các đội tranh tài ở giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Rất đông người dân tập trung theo dõi đua ghe Ngo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG