Lịch trực tiếp V-League vòng 8: Thể Công - Viettel đấu Sông Lam Nghệ An - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Hai đội bước vào trận đấu ở hai đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Trận hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng trước khiến Thể Công - Viettel rơi xuống vị trí áp chót với 5 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Thành Phố Đồng Nai 1 điểm.

Sau 7 trận, đội bóng áo lính mới thắng một lần, ghi 7 bàn và thủng lưới 11 bàn.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất còn bất bại. Trận hòa Hải Phòng 2-2 tại Lạch Tray giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có 13 điểm sau 3 chiến thắng và 4 trận hòa.

Đội bóng xứ Nghệ xếp thứ ba, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 3 điểm. Sân Hàng Đẫy cũng là nơi họ từng thắng CLB Hà Nội 4-1 ở mùa này.

Trước đó, Thanh Hóa tiếp Hoàng Anh Gia Lai ở trận mở màn vòng 8 lúc 17h ngày 20-11. Sang ngày 21-11, hai trận cùng bắt đầu lúc 18h: Thép Xanh Nam Định gặp Hải Phòng trên sân Thiên Trường, còn Thành Phố Đồng Nai đón CLB Hà Nội tại sân Bình Phước.

Lúc 18h ngày 22-11, SHB Đà Nẵng gặp Ninh Bình trên sân Chi Lăng, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Công An TP.HCM.