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18h45, Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức thể thao, cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Với chủ đề "Khát vọng Vinh quang", Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Thể thao Việt Nam.

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, với 2 Chương nghệ thuật chủ đạo: "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng".

Bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phải), ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM (trái) cùng đại diện lãnh đạo trung ương, lãnh đạo TP.HCM tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: THUẬN VĂN



Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM xuất hiện tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Ảnh: QUANG ĐỊNH

18h30, hàng ngàn khán giả đã đổ về Công Viên bờ sông chuẩn bị theo dõi Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Có mặt khá sớm tại lễ khai mạc, Trần Nguyên (33 tuổi) Quân - VĐV bắn cung TP.HCM cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được trở thành một trong những đại diện của thể thao TP.HCM có mặt tại buổi lễ khai mạc. Dù đã xem những video tổng duyệt từ trước, nhưng tôi vẫn rất bất ngờ trước bầu không khí lễ hội của chương trình khai mạc hôm nay. Đúng với tinh thần trẻ và năng động của thành phố mang tên Bác", VĐV Nguyên Quân cho biết.

Đông đảo khán giả tỏ ra hào hứng khi có mặt tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: QUANG LIÊM

Trong khi đó, Lâm Thị Lời - võ sĩ nữ đoạt HCV môn Vovinam cảm thấy rất hồi hộp khi cô được chọn biểu diễn tại lễ khai mạc. Nữ võ sĩ TP.HCM sẽ diễn lại bài quyền mà cô đã giành ngôi vị cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 cách đây ít hôm.

Khán giả háo hức chờ đợi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Video: QUANG LIÊM

"Đây là lần thứ tư mà tôi tham gia tranh tài môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc. So với những lần trước, tôi cảm thấy buổi lễ khai mạc hôm nay rất hoành tráng, chỉnh chu và vô cùng sôi động. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tin tưởng giao nhiệm vụ biểu diễn tại buổi lễ khai mạc hôm nay.

Dù khá hồi hợp, nhưng tôi sẽ quyết tâm mang đến khán giả màn trình diễn tốt nhất, qua đó góp phần vào sự thành công của lễ khai mạc Đại hội lần này", VĐV Thị Lời hào hứng chia sẻ.

Tất cả cùng háo hức chờ đợi Lễ khai mạc - Ảnh: QUANG LIÊM

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ bắt đầu từ 19h - Ảnh: QUANG LIÊM

Đông đảo khán giả tỏ ra hào hứng khi có mặt tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: QUANG LIÊM

VĐV bắn cung TP.HCM có mặt tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: THANH ĐỊNH

Đội tuyển Vovinam TP.HCM có mặt tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: THANH ĐỊNH

Đội tuyển Vovinam TP.HCM sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: THANH ĐỊNH

Các VĐV đội tuyển Vovinam TP.HCM tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: THANH ĐỊNH

Trần Gia Tuệ (22 tuổi) là cháu gái của VĐV Thể dục dụng cụ - Đặng Ngọc Xuân Thiện. Cô đến lễ khai mạc để cổ vũ người cậu của mình và theo dõi buổi lễ khai mạc.

"Vừa bước vào cổng chào, tôi đã choáng ngợp trước quy mô và bầu không khí của lễ khai mạc. Đã rất lâu, từ sau lễ kỉ niệm A50, tôi mới thấy được một sự kiện quốc gia hoành tráng và mang lại ý nghĩa lớn như vậy diễn ra tại TP.HCM", Gia Tuệ chia sẻ.

THÔNG TIN TRƯỚC LỄ KHAI MẠC:

Một tiết mục biểu diễn ở chương "Những dòng sông hội tụ" - Ảnh: N.K.

Được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, tinh thần thể thao và công nghệ trình chiếu hiện đại, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hứa hẹn mang đến một bữa tiệc mãn nhãn, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất của kỳ Đại hội năm nay chính là việc ban tổ chức lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn cùng không gian mặt nước làm sân khấu trung tâm, thay vì gói gọn trong khuôn viên sân vận động truyền thống.

Không gian mở bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa chiều sâu văn hóa và diện mạo đô thị hiện đại, trở thành phông nền hoàn hảo để TP.HCM khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập.

Quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn, chương trình nghệ thuật được chia làm hai chương chủ đạo.

Mở đầu là chương "Những dòng sông hội tụ", nơi hình tượng dòng sông trở thành mạch nguồn xuyên suốt, dẫn dắt khán giả ngược dòng thời gian trở về hành trình hơn 300 năm mở cõi, hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

Câu chuyện không chỉ tôn vinh bề dày lịch sử của TP.HCM mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự gắn kết của các vùng miền, các thế hệ và bản sắc văn hóa trên khắp dải đất hình chữ S.

Tiếp nối chiều sâu lịch sử đó, chương hai mang tên "Vươn vai Phù Đổng" sẽ chuyển nhịp sang không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động và bùng nổ năng lượng.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng – biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần quật cường của dân tộc, phần trình diễn khắc họa khí thế của một thế hệ vận động viên Việt Nam tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường quốc tế.

Khoảnh khắc được mong chờ bậc nhất trong đêm khai mạc chính là nghi thức rước đuốc Đại hội trên mặt nước sông Sài Gòn – hành trình kết nối những giá trị lịch sử thiêng liêng với nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác.

Ngọn lửa thiêng sẽ xuất phát từ Bến Nhà Rồng lịch sử, lần lượt đi qua những địa danh mang tính biểu tượng như Cột cờ Thủ Ngữ, công trình biểu tượng mới Cầu đi bộ Thủ Thiêm và dọc theo Bến Bạch Đằng.

Trực tiếp thực hiện hành trình đầy tự hào này là 36 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 36 đoàn thể thao tham dự Đại hội, tượng trưng cho ý chí, nghị lực và khát vọng chiến thắng.

Đồng hành cùng đoàn rước đuốc là đội hình trình diễn quy mô gồm hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước cùng các phương tiện hiện đại, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên mặt sông.

Giây phút ngọn lửa cập bến sân khấu chính và bùng cháy trên đài đuốc sẽ chính thức mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.